Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Según el ministro camboya no de Salud, Mam Bunheng, el primer infectado del COVID-19 en la comunidad se descubrió en el país el 28 de noviembre. En ese sentido, se registraron 41 casos relacionados con este incidente entre los 364 pacientes registrados en el país desde el comienzo de la epidemia.Las escuelas privadas en Camboya ahora están listas para dar la bienvenida a los estudiantes, tras casi un mes de cierre debido a ese mal.Los expertos en educación también mostraron su preocupación por que las escuelas enfrentarán problemas posteriores a la crisis.De acuerdo con Mengly Quach, presidente y director ejecutivo de American Intercon School (AIS) y Aii Language Center (Aii), la epidemia no es el mayor problema para los alumnos, pero duele tanto física como mentalmente cuando los educandos estudiaron en línea y en casa durante largo tiempo.A su vez, el ministro de Educación, Juventud y Deportes de Camboya, Hang Chuon Naron, indicó que no ha recibido ningún anuncio del gobierno para reabrir las escuelas públicas y privadas./.