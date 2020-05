Visitantes en la provincia camboya de Siem Reap (Fuente:VNA)

Phnom Penh, 12 may (VNA) El Ministerio de Salud de Camboya (MSC) recomendó a la población no celebrar actividades o ceremonias que congreguen multitudes, incluidas las bodas, para evitar el contagio de la epidemia COVID -19 La portavoz de MSC, Or Vandine, dio tal recomendación en una conferencia de prensa efectuada la víspera en Phnom Penh, en la que subrayó la obligatoriedad de aplicar las medidas de prevención y control de la pandemia en los eventos que se organicen.Además, es necesario celebrarlos a pequeña escala para poder mantener el distanciamiento social, desplegar las normas sanitarias como la medición de la temperatura en el lugar seleccionado, el uso de mascarillas sanitarias y el lavado de las manos, señalóOr Vandine explicó que Camboya ha dado pasos positivos en la lucha contra el COVID -19, sin embargo, el país podría enfrentarse a los riesgos de una segunda ola de contagio.Manifestó que en algunos países, la enfermedad volvió a estallar cuando los pobladores olvidaron las normas sanitarias, por la que instó a las personas a implementar estrictamente las medidas preventivas, en especial la distancia segura.Hasta hoy, Camboya no ha registrado ningún caso nuevo de la enfermedad y 120 de los 122 pacientes confirmados se recuperaron con éxito./.