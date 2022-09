Hanoi (VNA) En respuesta al "Día Mundial del Turismo", un evento importante de la industria turística mundial, este año, la ciudad de Can Tho organizó el evento "Festival de ecoturismo de Phong Dien - Can Tho" 2022, con muchas actividades atractivas, atrayendo a un gran número de visitantes para experimentar, según la Voz de Vietnam (VOV).El festival de ecoturismo de Phong Dien - Can Tho se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre, con la participación de 60 000 visitantes. El festival de este año está organizado con muchos contenidos innovadores, atractivos y mejorados tanto en escala como en forma en respuesta al Día Mundial del Turismo (27 de septiembre).Lo más destacado del "Festival de ecoturismo de Phong Dien - Can Tho" en 2022 es la expansión de los participantes y los intercambios con las provincias y ciudades del delta del Mekong. Por lo tanto, mejorar aún más la eficiencia de las actividades de promoción turística, convirtiendo al turismo de Can Tho en un sector económico de punta.Nguyen Huu Ngoc, director adjunto del Centro de Promoción de Comercio e Inversiones de An Giang, compartió acerca de la primera vez que asistió al evento: "Al venir al festival, la provincia asistió con un puesto de productos elaborado con árboles de melaleuca en el área de Bay Nui - An Giang. A través del festival, la conexión entre los destinos de An Giang, Can Tho y la región del delta del Mekong promete tener una conexión más fuerte, contribuyendo a promover el desarrollo turístico en el delta del Mekong con vistas al futuro".A su vez, el vicepresidente del Comité Popular de la Ciudad de Can Tho, Nguyen Doi Hien, destacó que el distrito de Phong Dien se considera el "pulmón verde" de la ciudad. El festival es un evento para presentar actividades culturales locales, promover productos turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros; contribuir a impulsar el turismo de la ciudad para desarrollarse cada vez más en la nueva situación, así como convertirse realmente en el sector económico clave de Can Tho.Para lograr ese objetivo, el distrito de Phong Dien en particular y la ciudad de Can Tho en general están haciendo esfuerzos a fin de explotar las reliquias históricas y culturales para el desarrollo turístico en la dirección de la ecología, la protección del medio ambiente, en paralelo con la preservación y el embellecimiento de las reliquias histórico-culturales, los atractivos sitios ecoturísticos.En los primeros ocho meses de 2022, Can Tho recibe a casi cuatro millones de turistas, de los cuales los huéspedes alojados alcanzan más de 1,6 millones, un 91 por ciento más que en el mismo período de 2021. Los ingresos totales por turismo alcanzan los 2,68 mil millones de dongs, un aumento interanual del 104 por ciento. Esta es una señal positiva de la industria turística local después de mucho tiempo afectada por la pandemia de COVID-19./.