Can Tho, Vietnam (VNA) - El presidente del Comité Popular de la ciudad sureña de Can Tho, Tran Viet Truong, en el Delta del Río Mekong, y el embajador húngaro Baloghdi Tibor debatieron medidas para promover la cooperación en agricultura de alta tecnología En la reunión la víspera en Can Tho, ambas partes también buscaron formas de acelerar la construcción del Hospital Oncológico de Can Tho con un capital de inversión total de unos 69,46 millones de dólares, de los cuales 59,13 millones de dólares provienen de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) del gobierno húngaro.Tran Viet Truong destacó que la construcción duraría de 2015 a 2022, pero sigue pendiente debido a algunas razones, incluido el impacto de la COVID-19, lo cual llevó al gobierno vietnamita a emitir una decisión, extendiendo el trabajo hasta finales de 2026.El funcionario expresó su esperanza de que el embajador brinde el apoyo necesario para contribuir a garantizar el progreso del proyecto, mientras trabaja para atraer a más empresas húngaras a invertir en Can Tho en áreas prioritarias como procesamiento agrícola y acuático, fabricación, agricultura de alta tecnología, tecnología de la información, construcción de infraestructura y comercio.Por su parte, Baloghdi Tibor reiteró que Can Tho tiene mucho potencial en diferentes sectores, y señaló que las exportaciones de la ciudad a Hungría este año duplicaron las del año anterior, y muchas empresas húngaras quieren invertir en la localidad.Describió el Hospital de Oncología de Can Tho como una demostración de la intensa y extensa cooperación entre los dos países, y prometió que Hungría intensificará la revisión y manejará los obstáculos para acelerar la construcción.Tanto Hungría como Can Tho cuentan con fortalezas en productos agrícolas y procesamiento agrícola, pero tienen diferencias en los tipos de productos, dijo, y enfatizó que la colaboración en este campo beneficiaría a las dos partes.Según el Departamento de Relaciones Exteriores de Can Tho , esta ciudad ha exportado bienes por valor de 660 mil dólares a Hungría este año, principalmente arroz y productos acuáticos./.