Cantautor surcoreano lanza video clip para promoción turística de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El cantautor surcoreano Joseph Kwon lanzó oficialmente su video clip titulado “Waiting for you- 5,000 years” (Esperando por ti-cinco mil años), en respuesta al 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países (22 de diciembre) con el tema "Hacia el futuro".

En la conferencia de prensa efectuada la víspera en Hanoi, el subdirector de la Administración vietnamita de Turismo Ha Van Sieu indicó que estaba muy agradecido por el amor del artista surcoreano al país, la gente, el paisaje y la cultura de Vietnam.



El excelente video musical destaca la belleza de los destinos turísticos de la nación indochina. Joseph también desea que este producto musical lleve la imagen de la industria del ocio de Vietnam a todo el mundo.

El cantautor surcoreano Joseph Kwon (D) (Fuente: thethaovanhoa.vn)



El artista surcoreano hizo el video del 17 de mayo al 12 de julio de 2022. Él y su equipo filmaron en muchos destinos turísticos famosos vietnamitas, desde Hanoi hasta el Bosque Nacional Cuc Phuong, Trang An, Tam Chuc, Ba Be, Bac Kan, Ha Long, Ciudad Ho Chi Minh, Mui Ne, Sa Pa, Lao Cai, Da Nang, Hoi An, Phu Quoc, entre otros.



En particular, la canción “Vietnam”, lanzada el año pasado, se convirtió en un tema candente con más de 50 transmisiones en las estaciones de televisión.

Joseph Kwon se graduó en el Conservatorio Nacional de Música de Florencia, Italia, y fue director del coro del Grupo de Radio y Televisión SBS de Corea del Sur. En 2019, vino a vivir y trabajar en Vietnam.



En 2020, Joseph presentó la canción "Go Viet Nam Go Go", la cual fue interpretada por artistas de ambas partes./.