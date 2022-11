Hanoi (VNA) - El número de vietnamitas con diabetes llegó a casi cinco millones en 2021, equivalente al 7,1 por ciento de los adultos, de acuerdo con el Ministerio de Salud.La viceministra de Salud, Nguyen Thi Lien Huong, destacó que una encuesta realizada en 2021 reveló que, entre las personas con diabetes, solo el 35 por ciento ha sido diagnosticado y el 23 por ciento recibe tratamiento en centros médicos.Se pronostica que el número de casos de diabetes en Vietnam y en todo el mundo seguirá aumentando rápidamente en los próximos años, precisó.La diabetes es una de las causas comunes de discapacidad y muerte prematura en la mayoría de los países y una de las principales causas de ceguera, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y amputación ulcerosa de extremidades.Según la funcionaria, los resultados de la encuesta mostraron que más del 55 por ciento de los pacientes con diabetes ahora tienen complicaciones, incluido el 34 por ciento de problemas cardiovasculares; el 39,5 por ciento de la vista y complicaciones neurológicas; y el 24 por ciento de complicaciones renales.Pham Thuy Linh, subdirectora del Departamento de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Nacional de Endocrinología, reiteró que las dietas de los vietnamitas ahora están llenas de comida rápida, bebidas carbonatadas y azúcar.Una lata de refresco de 330 ml contiene de 36 a 78 gramos de azúcar, mucho más de lo recomendado para una persona al día. Esto promueve la resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo de diabetes, dijo.Además del azúcar, consumir demasiados alimentos poco saludables puede causar dislipidemia, lo que también aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Por ejemplo, la dislipidemia causa pancreatitis aguda y la pancreatitis destruye las células beta del páncreas produciendo diabetes.Tran Huu Dang, presidente de la Asociación de Diabetes y Endocrinología de Vietnam, enfatizó que el tratamiento y el control de la diabetes aún enfrentan muchas dificultades con una alta tasa de pacientes no diagnosticados en la comunidad. La diabetes es, por lo tanto, una de las cargas para la sociedad, agregó.Según Phan Huong Duong, subdirector del Hospital Nacional de Endocrinología, una encuesta a nivel nacional informó que la tasa de diabetes entre las personas de 30 a 69 años en 2002 era solo del 2,7 por ciento; luego aumentó a 5,4 por ciento en 2012. En 2020, la tasa fue de 7,3 por ciento.Resaltó que al igual que el comentario de la Federación Internacional de Diabetes, la diabetes se ha convertido en una especie de "pandemia" en los países en desarrollo debido a la urbanización, la gente que come demasiados alimentos ricos en carbohidratos y el ejercicio limitado.Ahora tenía pacientes de solo 12 o 13 años, que nunca antes había experimentado, indicó, y agregó que la Organización Mundial de la Salud se está enfocando en prevenir la diabetes tipo 2 de los adolescentes, al detener la obesidad.Según una encuesta del Hospital Nacional de Endocrinología con un grupo de 11 a 14 años en 2018, la tasa de sobrepeso fue de 27,8 por ciento, que resulta demasiado alta."Si no hacemos nada al respecto hoy, la generación futura tendrá que enfrentar la diabetes tipo 2", dijo.Para prevenir la diabetes, se recomienda centrarse en cambiar el estilo de vida por una nutrición adecuada y aumentar el ejercicio. Los malos hábitos, como cenar tarde, comer mucha comida chatarra y dejar que los niños jueguen y vean la televisión durante mucho tiempo, también deben cambiarse.El Día Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre de cada año para llamar la atención de la gente sobre las amenazas para la salud que plantea la diabetes y cómo evitarla./.