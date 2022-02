Kon Tum, Vietnam (VNA)- En un viaje turístico a las provincias del Altiplano Central, hay un sitio que no debe perderse. Es la catedral de Kon Tum , una iglesia de 100 años de antigüedad hecha de madera hermosa, digna de su rango entre las principales obras maestras de la arquitectura católica de madera en Vietnam y el Sudeste Asiático.Desde mediados del siglo XIX, siguiendo los pasos de los misioneros occidentales, el catolicismo comenzó a aparecer en las tierras altas centrales, incluido Kon Tum. Al principio, la mayoría de los lugares de culto en esta área eran de pequeña escala, hechos de madera, paja, bambú y hojas. Solo más tarde, cuando aumentó el número de feligreses, se comenzó a pensar en construir grandes iglesias, entre ellas la catedral de madera de Kon Tum.Según fuentes históricas, el sacerdote Joseph Décrouille, a cargo de la parroquia de Kon Tum, hizo construir la catedral a mediados de marzo de 1913 y fue finalizada a principios de 1918. Durante el proceso de construcción, enfrentó muchas dificultades, incluido el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero incluso antes de eso, también le tomó tres años prepararse, comenzando por contratar buenos trabajadores para ir al bosque a cortar madera y luego usar elefantes para extraerla. También se fue a áreas como Quang Nam, Quang Ngai y Binh Dinh en busca de personal.En general, el diseño de la iglesia es una combinación de arquitectura romana y el estilo de la casa sobre pilotes del grupo étnico ba na. Esa se considera la mayor combinación de cultura occidental y la identidad regional de las tierras altas centrales.Todas las estructuras, desde columnas, cerchas y hasta pisos, son de madera y están unidas mediante espigas sin clavos. Los techos y las paredes están enlucidos con materiales de barro mezclados con paja al estilo de las casas tradicionales del centro de Vietnam. No se utiliza hormigón armado ni mortero.En un informe enviado a la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en 1913, justo al comienzo de la construcción de la iglesia, el Vicario Apostólico del este de Cochinchina, Grangeon, escribió: “No es posible usar piedras o ladrillos para la construcción. Solo la madera puede funcionar con alta calidad y el arquitecto dijo que esta iglesia tiene la apariencia de una catedral”.Desde el exterior, el templo se aprecia como un edificio alto y majestuoso con el color oscuro de la madera y los azulejos añejados por el tiempo. En el frente, justo en el medio, hay un campanario de 24 metros de altura, que crea armonía y equilibrio para todo el edificio. El corredor de dos alas es ancho y largo, los techos son altos e inclinados como los techos comunales de los ba na, que están sólidamente sostenidos por columnas redondas de madera.Dentro de la catedral parece haber un mundo diferente. Con su arco largo, elevado, aireado y lleno de luz, la estructura impresiona a los espectadores con su majestuosa belleza y esplendor.Las columnas de 12 metros de altura, firmemente colocadas sobre una base de piedra, se elevan para soportar toda la cúpula central y el techo del corredor de dos alas. Eso no solo crea la grandeza del edificio, sino que también evoca la sensación de espacio abierto en todas las direcciones. En particular, el sistema de celosía de madera arqueada y las pequeñas filas de columnas de arriba están delicadamente conectadas, y son perfectamente elegantes y suaves, lo que hace que la parte superior de la catedral sea aún más magnífica. A ambos lados de las alas, a través de una capa de luz natural, los vitrales con dibujos de historias bíblicas aparecen brillantemente.Cuando los fieles miran hacia arriba desde sus asientos, el santuario se revela diseñado como un espléndido escenario flotante en forma de cúpula, creando una sensación digna y sublime del lugar sagrado.Cada detalle del diseño, talla, decoración y combinación de colores es sofisticado. Hay un detalle sumamente interesante que muestra que los artistas de esa época eran extremadamente hábiles. Pusieron una vidriera circular muy grande en el centro de la catedral, justo en la puerta principal, destinada a recibir la luz solar y actuar como un símbolo del sol brillando directamente. Es difícil imaginar lo que los viejos artistas pintaron en ese vitral si se mira desde afuera. Pero desde el interior, a través del reflejo de la luz, la imagen aparece más brillante y hermosa con imágenes de la vida del antiguo Altiplano Central: escenas de aldeas, casas comunales, elefantes tirando de la madera y ríos y arroyos.Al comentar la belleza del templo en su carta a la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en 1918, el obispo Jeanningros, quien inauguró la iglesia de Kon Tum, escribió: “Este es un edificio espacioso y precioso, construido con excelente madera... reemplazando la vieja iglesia de bambú que se quemó hace siete años”.Después de más de 100 años, la iglesia de madera de Kon Tum todavía desafía la dureza del tiempo y parece volverse cada vez más hermosa debido a su antiguo y raro esplendor. Hoy en día, los visitantes no solo aprenden más sobre la historia de la catedral de la diócesis de Kon Tum, una de las 27 diócesis católicas de Vietnam y la más antigua de las tierras altas centrales, sino que también admiran una de las obras maestras de la arquitectura católica en Vietnam y en el Sudeste Asiático.