Can Tho (VNA)- La Unión de Organizaciones de Amistad y la Asociación de Amistad Vietnam-India en la ciudad de Can Tho organizaron un encuentro en ocasión del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre los dos países (1972-2022).El evento tiene como objetivo difundir entre los pobladores, especialmente los jóvenes, la importancia de preservar y fortalecer los vínculos de amistad tradicional y asociación estratégica Vietnam -India.Durante el encuentro, efectuado la víspera, Madan Mohan Sethi, cónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, destacó la historia de las relaciones de larga data entre las dos naciones, dado el descubrimiento de reliquias de la antigua civilización india en diferentes áreas de Vietnam, sobre todo el sitio arqueológico de My Son, Ninh Thuan y Cat Tien, a unos 150 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh.En términos de comercio, el trasiego mercantil bilateral aumentó de 200 millones de dólares en 2000 a 12,04 mil millones en 2019. Pese a la pandemia de la COVID-19, en el periodo 2020-2021, el comercio bilateral alcanzó 10,04 mil millones de dólares. Las dos naciones se dirigen a la meta de 14 mil millones de dólares en el futuro cercano.Huynh Van Nghiep, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-India en Can Tho, presentó varias actividades de la entidad para promover la cooperación económica, cultural y el intercambio pueblo a pueblo entre los dos países.El mismo día, Madan Mohan Sethi sostuvo una reunión con el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho Nguyen Thuc Hien, quien afirmó que la localidad siempre considera la amistad y solidaridad con el pueblo indio como un factor importante en la causa de defensa nacional y desarrollo de los dos países. /.