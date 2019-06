Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- Un acto en ocasión del Mes y Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se efectuó en esta provincia centro vietnamita, el cual contó con la presencia de altos funcionarios del país sudesteasiático.Durante el evento, que se desarrolló la víspera bajo el tema “Pensar antes de iniciar”, el viceprimer ministro vietnamita, Vu Duc Dam, urgió al público, especialmente a los jóvenes, a decir no a las drogas.En esa actividad en ocasión del Día Internacional contra las Drogas, que se celebrará el próximo 26 de junio, Duc Dam afirmó que se trata de un combate largo e intenso y destacó la necesidad de luchar contra los crímenes de los narcotraficantes, respaldar el tratamiento de los drogadictos, así como aumentar la alerta y divulgación sobre el asunto, con el objetivo elevar la conciencia del público.Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Le Quy Vuong, se refirió a otras misiones importantes, como prestar atención al narcotráfico transfronterizo, combatir para reducir la cantidad de drogadictos, y perfeccionar el sistema de leyes sobre asunto.La Policía de Vietnam resolvió, en la primera mitad de este año, 12 mil 285 casos relacionados con el tráfico de drogas, arrestó a 19 mil 454 sujetos, e incautó 675 kilogramos de heroína, 507 de ketamina, cuatro mil 625 de metanfetamina, y 131 kilogramos de cocaína.Se destacó en particular que las fuerzas antidrogas de la provincia de Nghe An, fronteriza con Laos, incautaron 800 kilogramos de sustancias alucinógenas de todos tipos en el mencionado periodo de tiempo, cifra nueve veces mayor que la cantidad registrada el año pasado, mientras que se reportaron unos siete mil drogadictos en esa localidad.-VNA