Can Tho, Vietnam (VNA) - El quinto programa de intercambio cultural y comercial Vietnam-Japón tuvo lugar en la ciudad vietnamita de Can Tho, en el Delta del río Mekong, para conmemorar el 45 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre los dos países.



En su discurso de apertura la víspera, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Dao Anh Dung, destacó el desarrollo sólido e integral de la cooperación y la amistad Vietnam- Japón, y afirmó que la nación del Sol Naciente es un socio confiable e importante de su país.



Las autoridades de Can Tho se esfuerzan por promover activamente la cooperación con socios y localidades japoneses en diversos campos, expresó.



A través del programa, Can Tho espera que las estrechas relaciones entre los dos países se fortalezcan aún más, y sirva como un puente para conectar esta ciudad survietnamita con más inversores y turistas nipones.



Por su parte, el cónsul general de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, Kwaue Junichi, destacó que el evento ofrece una buena oportunidad para que las personas y las empresas de Can Tho entiendan más sobre la cultura nipona, formando así proyectos comerciales binacionales en el futuro.



El evento de cuatro días cuenta con la participación de más de 200 empresas japonesas, las cuales presentan en 136 puestos sus productos agrícolas y turísticos, servicio de alojamiento, alimentos y bienes de consumo, entre otros.



En el marco del programa, se organizará un foro sobre cooperación empresarial, un festival de trabajo y un taller de promoción turística./.

