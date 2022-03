Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El “Día Ancestral Global de Vietnam” de 2022 se llevará a cabo el 10 de abril venidero de forma presencial y virtual al conectarse con más de 40 puntos de enlace en diferentes países y/o territorios en el mundo, con motivo del Festival del Templo de los Reyes Hung , fundadores de la nación.Se trata de un evento cultural especial no solo para los vietnamitas, la comunidad connacional en ultramar, sino también para los amigos internacionales que aman el país indochino.Según lo programado, el “ Día Ancestral Global de Vietnam” constará de tres partes y se emitirá en las páginas web y varios canales televisivos Hung King TV Global, HITV y Future Now, entre otros.El proyecto del “Día Ancestral Global de Vietnam”, establecido por varios científicos, intelectuales y dirigentes de las asociaciones de los vietnamitas en ultramar, tiene como objetivo promover la conexión de la comunidad de compatriotas en el extranjero, la gran unidad nacional y los nexos de amistad con los amigos internacionales, además de preservar los valores culturales de la nación.Todos los vietnamitas conocen la leyenda de hace cuatro mil años sobre la unión nupcial entre Lac Long Quan y Au Co, que dio a luz a 100 hijos. Con el fin de ampliar el territorio, él avanzó con 50 de sus vástagos hacia el mar, mientras ella se estableció en las montañas con el resto.El hijo mayor, que iba con su madre, se quedó en Phong Chau (actual provincia de Phu Tho), fundó el Estado independiente bajo el nombre de Van Lang, y adoptó el título real de Vua Hung (rey Hung), una tradición que siguieron sus sucesores.Aquel período de los 18 reyes Hung se caracterizó por un próspero desarrollo agrícola, y resonantes victorias sobre los agresores foráneos. Los monarcas eligieron la cima Nghia Linh, la más alta en la región, para rezar a los genios del arroz y del sol por un buen clima, abundantes cosechas y paz para todo el pueblo.Para enaltecer sus méritos, los vietnamitas celebran el 10 de marzo del calendario lunar una ceremonia para rendir tributo a los reyes en el Templo que lleva su nombre, en Phu Tho./.