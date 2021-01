Cartel del evento (Fuente:Nhan Dan)

Hanoi, 02 ene (VNA)- La gala de música tradicional y contemporánea “1011 – 2021” tendrá lugar el 8 de enero de 2021 en el Centro Cultural Francés L'Espace, en esta capital.El programa tiene como objetivo dar la bienvenida al nuevo año y celebrar el 1011 aniversario de Thang Long – Hanoi con espectáculos creativos de la música tradicional de Vietnam.Los grupos Dong Kinh Co Nhac y Hanoi New Music Ensemble brindarán a la audiencia una nueva experiencia musical, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Dong Kinh Co Nhac es conocido por ser un grupo especializado en interpretar música tradicional. Durante sus espectáculos, la banda recrea el antiguo espacio de interpretación musical sin utilizar amplificadores de sonido.Mientras tanto, Hanoi New Music Ensemble es el primer grupo profesional de música de cámara contemporánea en Vietnam. Se espera que esta banda se convierta en un embajador cultural para promover la música contemporánea vietnamita entre amigos internacionales./.