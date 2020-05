Edición anterior del Festival de la Aldea Sen (Fuente:Internet)

Nghe An, Vietnam (VNA)- El Festival de la Aldea Sen 2020 se llevará a cabo en la provincia central de Nghe An, tierra natal del Presidente Ho Chi Minh, con motivo del 130 aniversario del nacimiento del líder de la Revolución vietnamita, que se celebrará el próximo 19 de mayo.Según informó el periódico electrónico Nhan Dan, el acontecimiento se celebrará con la limitación de algunas actividades, en virtud de un comunicado urgente emitido recientemente por el Comité Popular provincial, en aras de cumplir con las normas de prevención y control del COVID- 19.Entre los eventos principales destaca una ofrenda floral en el Monumento del Presidente Ho Chi Minh, en la plaza homónima, ciudad de Vinh, y una exposición con la imagen del padre de la nación en carteles de propaganda.Además, se presentará en el mismo sitio una exposición de pinturas de la figura del prócer revolucionario en carteles de propaganda.Por igual motivo, se realizará una ofrenda de inciensos para rendir tributo al líder vietnamita en la Zona Especial de Reliquias en la comuna de Kim Lien, distrito de Nam Dan.Sin embargo, no se incluirán el acto inaugural de la festividad, el desfile desde la Plaza Ho Chi Minh hacia la aldea Sen y la procesión con la fotografía del líder revolucionario nacional.El concurso nacional de canto de la aldea Sen, la exposición sobre el país y la gente de las naciones del Sudeste Asiático, el ciclo de documentales sobre el Presidente Ho Chi Minh y otras actividades deportivas y artísticas tampoco se efectuarán en esta ocasión.Asimismo, el torneo nacional de voleibol de nivel A y otros programas turísticos se eliminarán del programa.Según los organizadores, la festividad se celebrará con solemnidad para expresar la gratitud y el afecto del pueblo vietnamita hacia el tío Ho, Héroe de la Liberación Nacional y Celebridad Cultural Mundial.A través del acontecimiento, se busca educar sobre el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh y promover la imagen de Nghe An a los amigos internacionales.