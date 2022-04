Hanoi (VNA)- Una semana después del inicio de la campaña de vacuna ción contra el COVID-19 para los menores de 5 a 11 años, Vietnam administró hasta la fecha 88 mil 820 dosis de la sustantiva antiviral para esos niños.Según los datos estadísticos, desde el 16 de abril hasta la fecha, Hanoi inyectó más de 33 mil 380 dosis de vacunas contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años, y no ha reportado ningún caso de reacciones graves después de la vacunación.Con más de un millón de menores de la edad mencionada, la capital vietnamita fijo el objetivo de que el 95 por ciento de esos niños reciben todas las dosis de vacunas antiCOVID-19.En Ciudad Ho Chi Minh, la campaña de inmunización infantil en la primera etapa se prolongará hasta fines de este mes, y se estimó que cerca de 898 mil 540 niños serán vacunados en este período.En una reciente encuesta virtual realizada por el Instituto de Estrategia y Política de Salud con 415 mil padres quienes tienen hijos menores de 12 años en las localidades vietnamitas, el 60,6 por ciento mostró su apoyo a la vacunación para los menores. El 29,1 por ciento dijo que la considerarán, mientras que solo el 1,9 por ciento de los encuestados no expresó su rechazo.De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país cuenta actualmente con 11,8 millones de niños de 5 a 12 años que necesitan inyectarse la vacuna antiCOVID-19, de los cuales 8,2 millones no se han contagiado de esa enfermedad.El sector de salud de Vietnam se ha esforzado para cumplir la administración de dos dosis de ese fármaco para los niños desde la fecha hasta el fin del segundo trimestre de este año./.