El primer ministro Pham Minh Chinh visita el laboratorio especializado del programa Samsung Innovation Campus (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La integración profunda, sustantiva y efectiva, y el dominio en ciencia, tecnología e innovación ayudarán a Vietnam a abordar el "barco de desarrollo y crecimiento del mundo", absorbiendo mejor los avances de la humanidad, enfatizó hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.Al asistir a las ceremonias de inauguración de la nueva instalación del Centro Nacional de Innovación en el Parque de Alta Tecnología Hoa Lac, Hanoi (NIC Hoa Lac) y la Exposición Internacional de Innovación de Vietnam 2023 (VIIE 2023), Minh Chinh señaló que la innovación es una tendencia inevitable, una opción de avance estratégico para el país y un requisito objetivo para hacer realidad las aspiraciones del pueblo de construir un país fuerte y próspero con gente próspera y feliz.El Partido y el Estado han prestado una mayor atención para liderar y dirigir el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, considerándolas como una principal política nacional, subrayó.Después de casi cuatro décadas de innovación, apertura e integración, Vietnam ha logrado grandes logros históricamente significativos, teniendo en cuenta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de menos de 100 dólares a unos cuatro mil 400 dólares para convertirse en una de las 40 economías con mayor PIB del mundo y de los mayores 20 países en términos de importación y exportación, informó.También, Vietnam mantiene la estabilidad política, social y de defensa nacional, asegura la seguridad, el orden social y promueve integralmente el desarrollo cultural y social, las relaciones exteriores y la integración internacional, indicó.El Primer Ministro afirmó que los logros mencionados cuentan con un gran aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación.Sin embargo, aunque se registra un avance notable en la ciencia, la tecnología y la innovación, pero aún no ha cumplido con los requisitos de desarrollo nacional y no está a la altura del potencial, especialmente el potencial intelectual y la capacidad creativa de la gente de Vietnam, señaló.Para un desarrollo rápido, integral y sostenible, el XIII Congreso Nacional del Partido indicó claramente el desarrollo rápido y sostenible sobre la base de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital para convertir en 2030 a Vietnam en un país en vía de desarrollo con una industria moderna, un ingreso medio alto y para 2045 en un país desarrollado y de altos ingresos.En consecuencia, el Gobierno de Vietnam ha implementado programas de acción específicos para promover el desarrollo integral del ecosistema de innovación y crear un ambiente para impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología, y la transferencia de tecnología, dijo.El jefe del Gobierno evaluó que la VIIE 2023 introduce y difunde la imagen de la nación de innovación al público y a la comunidad de innovación de todo el mundo, y también muestra el potencial, las ventajas y los avances de Vietnam en innovación, acceso y aplicación de los logros de la Cuarta Revolución Industrial en el desarrollo socioeconómico nacional.Se trata de un evento internacional destacado sobre innovación en Vietnam para promover conexiones amplias y efectivas entre entidades del ecosistema, y ampliar vínculos y colaboraciones con socios internacionales en la región y en todo el mundo, expresó.Por otra parte, Minh Chinh valoró que NIC Hoa Lac creará un nuevo espacio de innovación para el país, en contribución a crear un símbolo de Vietnam como destino innovador mundial.NIC Hoa Lac desempeña un papel de gran importancia en el desarrollo del ecosistema de startups y es el comienzo de una nueva fase de desarrollo del ecosistema de innovación de Vietnam, según Minh Chinh.El Primer Ministro instó a las autoridades concernientes a continuar mejorando las instituciones y políticas para las actividades de innovación en Vietnam, satisfaciendo rápidamente los requisitos prácticos de desarrollo de los actores del ecosistema, especialmente las empresas innovadoras y las startups creativas.Abogó por construir estrategias, planes y programas de acción para centrarse en desarrollar campos con altos niveles de ciencia, tecnología e innovación y aportar un alto valor agregado a Vietnam en el próximo período, como el sector industrial, la industria de semiconductores y la tecnología de hidrógeno verde, así como preparar condiciones de infraestructura y recursos humanos de alta calidad para el desarrollo en el futuro.Además, subrayó la necesidad de promover la cooperación internacional en el campo de la innovación y la ciencia y la tecnología, especialmente la colaboración entre empresas y organizaciones de innovación nacionales y las grandes empresas y corporaciones tecnológicas del mundo.NIC Hoa Lac tiene la función de apoyar y desarrollar el ecosistema de innovación y startups, contribuyendo a innovar el modelo de crecimiento basado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.Las tareas claves de NIC Hoa Lac incluyen apoyar a las empresas a acceder a recursos para innovación, desarrollar los ecosistemas de innovación y startups, capacitar recursos humanos de alta calidad en tecnología e innovación y establecer la red de innovación en Vietnam.NIC Hoa Lac ha desarrollado la red de innovación con dos mil miembros, incluidos expertos e intelectuales vietnamitas destacados en el país y en el extranjero en 20 países y territorios (ocho redes componentes en Alemania, Japón, Australia, Corea del Sur, Europa, Taiwán (China) y Estados Unidos).Mientras, la exposición VIIE 2023 constituye un evento internacional que reúne a cientos de empresas tecnológicas líderes nacionales e internacionales, como SK, Samsung, Google, Meta, Signify, Intel, VISA, Viettel, FPT, THACO, VNPT, Sovico y MoMo.En el marco del evento se desarrollan diversas actividades como conferencias internacionales sobre temas de industria de semiconductores y energía del hidrógeno e industria de juegos, entre otros./.