Quang Nam, Vietnam (VNA)- El casco antiguo de Hoi An en la provincia centrovietnamita de Quang Nam y la ciudad alemana de Wernigerode coorganizarán el tercer "Festival de Linternas" en la localidad del país europeo el 27 de agosto de 2023, según fuentes oficiales.El programa tiene como objetivo celebrar el próximo año el décimo aniversario de la amistad de las dos ciudades y promover la cooperación para el crecimiento verde.Las autoridades de Hoi An subrayaron que el plan al respecto incluirá también representaciones artísticas, demostración de habilidades para elaborar linternas y de la caligrafía y otros oficios hechos a mano del casco antiguo de Vietnam.Por otra parte, se planteó construir un Jardín de Hoi An en el Parque Miniatura 'Kleiner Harz' en Wernigerode con motivo del festival, mientras que una ruta ecológica o calle de “sombra verde” se desarrollará en Hoi An a partir del próximo año.Se han organizado eventos de intercambio cultural en ambas ciudades como parte de los programas anuales de cooperación.Con anterioridad en 2019, se efectuó la segunda edición del Festival de Linternas de Hoi An en Wernigerode, mientras que el de la cerveza alemana se llevó a cabo en el casco antiguo vietnamita.Hoi An y Wernigerode establecieron en 2013 lazos de hermandad, sobre la base de la asociación de urbes sostenibles./.