El viceprimer ministro de Vietnam Tran Luu Quang interviene en la cita (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Tran Luu Quang sostuvo hoy una reunión de trabajo con las autoridades de la ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong, sobre el progreso de los proyectos que utilizan la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en la urbe.



El subjefe del Gobierno inspeccionó anteriormente el proyecto del Hospital de Oncología de Can Tho de 500 camas; el plan del dique del río Can Tho; y la construcción del puente Tran Hoang Na.



El Hospital de Oncología de Can Tho tiene una inversión total de 72,7 millones de dólares, el 80,66 por ciento de los cuales está financiado por el Gobierno húngaro. Según lo programado, todo el capital debe estar desembolsado antes del 11 de julio de 2022. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha ejecutado el 22,77 por ciento del total.



Según el Ministerio de Finanzas, la principal razón detrás de la lentitud de la distribución son los problemas en el contrato entre el Departamento de Salud de Can Tho y los contratistas húngaros.



El Comité Popular de Can Tho propuso dos soluciones al problema, acelerando así el avance del proyecto.

Mientras tanto, los fondos para la construcción del dique del río Can Tho por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se retrasan debido al lento proceso de limpieza del suelo, con solo el 88,6 por ciento de la tierra del proyecto entregada a contratistas. También ha enfrentado trabas administrativas para los trámites de distribución.



Al mismo tiempo, la construcción del puente Tran Hoang Na se completó en un 80,53 por ciento. El inversionista pidió a los contratistas asegurar que el proyecto termine el 2 de septiembre.



En la sesión de trabajo, Luu Quang subrayó el importante papel del Hospital de Oncología de Can Tho en la región del delta del Mekong y dijo que ordenará al Ministerio de Asuntos Exteriores consultar con la parte húngara sobre el proyecto.



Pidió al Comité Popular de Can Tho presentar un informe sobre el proyecto, aclarando datos detallados, soluciones técnicas y dificultades, y agregó que convocará a una reunión sobre el tema luego de recibir el informe y otro de la Cancillería luego de sus discusiones con la parte húngara.

Para el proyecto del dique del río Can Tho, el viceprimer ministro solicitó al Ministerio de Finanzas ayudar a Can Tho a resolver los problemas con la AFD.

También le pidió a la ciudad que garantice el progreso del proyecto del puente Tran Hoang Na según lo programado./.