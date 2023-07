El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh y la delegación de diputados de la Asamblea Nacional de la ciudad de Can Tho se reunieron hoy aquí con más de 300 votantes de esta urbe del delta del Mekong para informarles sobre los resultados del quinto período de sesiones parlamentarias y conocer de cerca sus aspiraciones.Los electores locales expresaron su confianza en la dirección y gestión del Partido, Estado y Gobierno en un contexto repleto de numerosas dificultades y desafíos dentro y fuera del país.Saludaron la construcción de muchas obras de infraestructura en los últimos tiempos, abriendo nuevos espacios de desarrollo y oportunidades para toda la región, incluida la ciudad de Can Tho.Los votantes también elogiaron los esfuerzos del Gobierno, el Primer Ministro y la delegación de diputados de Can Tho para responder a sus solicitudes y opiniones.En el encuentro, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó una serie de resultados del quinto período de sesiones de la Asamblea Nacional y la situación socioeconómica nacional en la primera mitad de este año.Señaló que en medio de la difícil situación interna y mundial, Vietnam ha logrado mantener el desarrollo socioeconómico, asegurar la macroeconomía, controlar la inflación, lograr un crecimiento positivo, gestionar bien las deudas públicas y recuperar las actividades de importación y exportación.Mientras tanto, se han mejorado las condiciones de vida de la población, junto con una seguridad sociopolítica, de defensa y seguridad estable, dijo, y agregó que se ha fortalecido la lucha contra la corrupción y se ha profundizado la integración internacional del país.Sin embargo, subrayó que quedan muchas dificultades y desafíos por delante, y agregó que el Gobierno ha instruido a los ministerios, sectores y localidades a implementar soluciones del desarrollo socioeconómico, enfocándose en eliminar trabas para la producción y las operaciones empresariales.Para Can Tho, el jefe del Gobierno subrayó la necesidad de culminar con prontitud su planificación, acelerar el desembolso de la inversión pública, la reforma administrativa, el avance de proyectos industriales, inmobiliarios y comerciales, y diseñar medidas de apoyo a las empresas y trabajadores locales. Can Tho debe enfocarse en modernizar su sistema de infraestructura socioeconómica y preparar las condiciones necesarias para convertirse en una nueva motivación de crecimiento del país, dijo.El primer ministro también respondió preguntas planteadas por el electorado sobre varios temas, incluidas estafas en el ciberespacio, pólizas de seguro médico, soluciones a la escasez de medicamentos y equipos médicos, políticas para estabilizar los precios de los productos básicos, especialmente gasolina y fertilizantes, medidas para ampliar los mercados de bienes agrícolas y formas de promover el desarrollo logístico en Can Tho y toda la región, entre otros.Abordó las preocupaciones de los votantes sobre el desarrollo de recursos humanos para el sector agrícola, las orientaciones para el desarrollo del sector de la agricultura en la región del delta del Mekong y la expansión del mercado de productos agrícolas./.