En el evento (Fuente:VNA)

Esas personas deben satisfacer estos criterios, a saber: tener el pasaporte de vacunación contra el COVID-19 o el certificado de completamiento del esquema de vacunación emitido por las entidades competentes vietnamitas y la ultima dosis administrada durante al menos 14 días como mínimo y no más de 12 meses después del momento de la salida.También podrán ingresar al país quienes cuenten con un certificado de recuperación del COVID-19 expedido dentro de los seis meses previos al vuelo.Los menores de 18 años no vacunados o parcialmente inyectados pueden venir con sus padres, tutores y cuidadores que completen la vacunación o se hayan recuperado de la enfermedad.Otras condiciones incluyen tener resultado negativo de la prueba de detección del coronavirus por el método RT-PCR/RT-LAMP dentro de las 72 horas antes de la entrada, así como un seguro médico o de viaje que cubra el tratamiento del COVID-19 con una responsabilidad mínima de 50 mil dólares.En la segunda etapa, que comenzará en abril, se abrirá la puerta a las personas de 18 a 65 años que no estén vacunadas o parcialmente vacunadas, además de aquellos que cumplan los requisitos establecidos en la primera fase.Nguyen Thi Anh Hoa, directora del Departamento municipal de Turismo , reveló que la ciudad acelera los preparativos para ese programa experimental y ofrece la asesoría necesaria a los viajeros antes de su embarque o ingreso.En particular, el sector turístico de la ciudad ha establecido una línea urgente para resolver los incidentes de repente, agregó./.