Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho se reunieron con una delegación del grupo surcoreano SK , encabezada por Wang Min Lyu, jefe de su Oficina, quien se encuentra de visita en Vietnam, para debatir sobre la cooperación en la energía renovable.Al intervenir en la cita la víspera, Wang Min Lyu, recordó la determinación de los gobiernos de Corea del Sur y Vietnam por lograr cero emisiones netas para 2050, según la cual las empresas de ambos países se esforzarán también por desarrollar el hidrógeno como nueva energía.Propuso considerar la colaboración en los proyectos de producción de fertilizantes y reveló que representantes de los dos gobiernos discutirán en este mes sobre el sector de hidrógeno.Además, SK desea cooperar en otros sectores con Can Tho como la aplicación de tecnologías de producción de carne artificial, agricultura con uso de fertilizantes de emisiones en la fabricación de hidrógeno y la producción de baterías de energía.Por su parte, el presidente del Comité Popular municipal, Tran Viet Tuong, mostró la voluntad de cooperar con SK en los campos de ventajas de este grupo.Al cierre de la reunión, las autoridades locales y delegados de SK acordaron continuar organizando las siguientes citas para intercambiar opiniones acerca del desarrollo de Can Tho, en particular, y del delta del río Mekong./.