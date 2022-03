Can Tho (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho desea impulsar la cooperación con la Unión Europea (UE) en los sectores de procesamiento y consumo de productos agrícolas, afirmó el presidente del Comité Popular municipal, Tran Viet Truong.Al reunirse aquí con el embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación del bloque continental en Vietnam, el funcionario dijo que la urbe se enfoca en el desarrollo económico después de la pandemia del COVID-19, por lo que necesita inversores nacionales y extranjeros.En la planificación integral de desarrollo para 2030, con visión al 2045, Can Tho se convertirá en una ciudad central en el delta del Mekong , así como un polo socioeconómico, de educación, salud, logística, defensa y seguridad, destacó.En particular, la localidad se concentra en la transformación digital, enfatizó, al manifestar la esperanza de fortalecer la colaboración con la UE en ese sector, primero en los renglones de agricultura, educación y salud.A su vez, Aliberti también manifestó su deseo de explorar oportunidades de inversión en los campos socioeconómico y agrícola con Can Tho, así como con la región del delta del Mekong./.