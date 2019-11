Ciudad vietnamita de Can Tho entabla cooperación con Hungría en educación (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Universidad de esta urbe survietnamita firmó hoy aquí un memorando de cooperación con Hungría en la formación de los recursos humanos, intercambio cultural y de educandos.Según Krisztián Józsa, representante de la parte húngara, ese documento suscrito con la Universidad de Can Tho creará las bases para la ampliación de los lazos en el sector, incluido el respaldo a los graduados en la búsqueda de trabajo.Notificó, por otro lado, que se registran cada vez más vietnamitas que eligen al país europeo como un destino para su estudio, y reafirmó la disposición del gobierno de Budapest de conceder mejores condiciones para los vietnamitas que residen o estudian en Hungría Por su parte el rector de la institución de educación superior vietnamita, Ha Thanh Toan, indicó que Hungría constituye una de las primeras opciones de los educandos en el delta del río Mekong y Can Tho cuenta hoy con alrededor de 500 profesores y estudiantes en esa nación europea./.