Can Tho, Vietnam (VNA)- Autoridades de la ciudad sureña vietnamita de Can Tho sostuvieron una reunión de trabajo con Csaba Balogh, secretario de Estado encargado de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, para abordar las oportunidades de cooperación entre ambas partes en el futuro próximo.

Csaba Balogh, secretario de Estado encargado de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría. (Fuente: moit.gov.vn)

El alto funcionario húngaro apreció las ventajas socioeconómicas de Can Tho, centro promotor del desarrollo económico del delta del río Mekong, y propuso que ambas partes colaboren en los campos de salud, agricultura, turismo y servicios.En el sector de agricultura, Balogh sugirió que el territorio vietnamita importe varias especies de pez de Hungría, sobre todo la carpa gris para el cultivo piloto en lagos y franjas locales.Budapest coordinará con Can Tho y asistirá a los agricultores del territorio sobre los gastos en alimentos para peces, dragado de lagos, crianzas, aireadores y documentos técnicos, dijo.Por otro lado, agregó, el país europeo colaborará con la ciudad vietnamita para impulsar las actividades de promoción turística entre ambas partes.En esta ocasión, pidió la asistencia del gobierno local en la promoción de varios sitios turísticos famosos de Hungría como el Palacio Buda, el lago Neusiedler y la plaza de los Héroes – patrimonio natural – cultual mundial. También invitó a las autoridades locales a visitar esta nación en el tiempo venidero.En el sector de salud, informó, Hungría financió la construcción del Hospital de Oncología de Can Tho con una inversión de 75 millones de dólares.Por su parte, el presidente del Comité Popular municipal, Vo Thanh Thong, sostuvo que Can Tho considera importante el desarrollo de los nexos con los países amigos y tradicionales en Europa Central y Oriental, y puntualizó que entre ellos Hungría es un socio prioritario.Expresó el deseo de que en el tiempo próximo ambas partes fortalezcan la asociación integral, el comercio bilateral y la conectividad empresarial.Pidió que el país europeo envíe delegaciones de empresas a Can Tho para estudiar el ambiente de inversión en la localidad. – VNA