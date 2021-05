Hanoi (VNA)- El conglomerado privado más grande de Vietnam, Vingroup, lanzarán sus automóviles eléctricos de VinFast en los mercados de Estados Unidos y Europa en 2022.Según la agencia de noticias británica Reuters, el grupo vietnamita apostará en grande por el mercado estadounidense con sus vehículos utilitarios deportivos (SUV) eléctricos y el plan de alquiler de baterías para atraer clientes, ante el fuerte dominio de los fabricantes locales como Tesla y General Motors.La directora ejecutiva de VinFast en Estados Unidos, Nguyen Thi Van Anh, dijo que el producto también entrará el próximo año en Canadá, Alemania, Francia y Países Bajos.Se espera que los vehículos del grupo Vinfast, una empresa filial de Vingroup, fundada en 2017 y dirigido por exdirectores ejecutivos de General Motors, compitan en dichos mercados con modelos de mayor tamaño, diseño más elegante y precios más baratos que los actuales.Van Anh no reveló el precio de un SUV de Vinfast, pero aseguró que será más económico que el mismo modelo de Tesla por unos los 50 mil dólares.La empresaria dio a conocer que el objetivo de la marca es vender unos 45 mil vehículos anuales al implementar el plan de arrendamiento de baterías, en el cual los clientes pagarán un precio mensual casi equivalente a los gastos promedios en gasolina.Bill Russo, director de la consultora Automobility, con sede en Shanghái, y exdirector ejecutivo del grupo automovilístico Chrysler, comentó que el mayor desafío de VinFast es convencer a los consumidores de que tienen un producto seguro y de precio atractivo.El buen diseño y las adecuadas funciones le permiten participar en el juego, pero para triunfar se requerirá tecnología o modelos de negocio superiores, recalcó.Según Michael Dunne, director ejecutivo de la consultora de automóviles ZoZo Go, ningún fabricante de automóviles eléctricos podrá competir con Tesla en un futuro cercano, pero Vinfast no necesita vencer a esa marca, sino atraer a una parte de los 65 millones de compradores de coches de gasolina el año pasado mediante su SUV eléctrico Las plantas de VinFast en Vietnam tienen capacidad para producir unas 250 mil unidades por año. Su plan para Estados Unidos es vender en línea para eliminar el enorme gasto que supone hacerlo a través de la red de concesionarios.Como primer empleado de VinFast en Estados Unidos, Jeremy Snyder, director de Crecimiento de la marca en ese mercado, informó que la compañía ahora emplea alrededor de 100 personas, incluidos los trabajadores a tiempo completo y consultores, quienes están entusiasmados por acercar a Vietnam y Estados Unidos a través de Vinfast.­ VNA/Nhan Dan