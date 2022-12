El Chua Cau (Puente de la Pagoda) es una atracción turística icónica de la antigua ciudad de Hoi An en la provincia central de Quang Nam. (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam, comenzó hoy a trabajar para restaurar el Chua Cau (Puente de la Pagoda), una atracción turística icónica de la antigua ciudad.



El trabajo de restauración, que se valora en aproximadamente 880 mil dólares, incluye el refuerzo del sistema de cimientos y los pilares; reparación del sistema de piso, estructura de madera y techo; renovación del sistema eléctrico, tratamiento de termitas; digitalización de reliquias mediante tecnología 3D para trabajos de archivo y restauración; organización de seminarios; creación de registros científicos; paisaje embellecedor; y mejora de la infraestructura técnica y el sistema de cámaras de seguridad.



Todos los preparativos fueron estudiados, revisados y acordados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo; los Departamentos de Patrimonio Cultural, el de Cultura, Deportes, el de Turismo y el de Construcción de la provincia de Quang Nam; la Oficina de la UNESCO en Hanoi, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Administración General de Cultura de Japón antes de presentar los expedientes sobre el trabajo a las agencias competentes para su evaluación y aprobación.



Se espera que los trabajos de restauración se completen a finales del próximo año.



Con una existencia de más de cuatro siglos, el Chua Cau (Puente de la Pagoda) deviene uno de los sitios más emblemático de la antigua ciudad de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam. Es considerado el "corazón" de Hoi An, una obra histórica hermosa que destaca el intercambio cultural y arquitectónico entre Vietnam y Japón. Fue construida cerca del río Hoai, en el siglo XVII, por donaciones de comerciantes japoneses, por lo que Chua Cau es también llamado "el puente japonés".



Según leyendas niponas, había en el mar un monstruo nombrado Mamazu. Su cabeza estaba en Japón, con la cola en la India y la espalda en Hoi An. Este monstruo marino a menudo causaba terremotos en Japón, y Hoi An también era afectada. Con el fin de dominarlo, los japoneses construyeron el puente para adorar a los genios del mono y el perro en sus dos extremos. Según el feng shui, se considera al Chua Cau una espada que perfora la parte posterior de Mamazu, lo cual lo hizo incapaz de agitar su cola para causar terremotos.



El puente tiene una arquitectura especial, con la forma de una pagoda de madera cubierta con azulejos de yin-yang en un lado. En su entrada principal, hay una gran placa con tres grafías chinas: "Lai Yuan Qiao", lo que significa "Bienvenida a amigos lejanos". Esta expresión fue inscrita por el señor Nguyen Phuc Chu durante su visita a Hoi An en 1719.



La obra es de madera de color rojo lacado, con meticulosas tallas. La pagoda mira hacia el río Hoai y tiene estatuas de madera de un perro y un mono en ambas cabezas del puente.

Se dice que la construcción comenzó el año del perro y se completó en el del mono. De acuerdo con la creencia japonesa, estos animales son sagrados, capaces de controlar al monstruo Mamazu. Dentro de la pagoda, no hay imágenes de Buda, solo una estatua de madera de Bac De Tran Vo, dios patrono de la región que trae felicidad y riqueza a la población local, en la sala principal./.