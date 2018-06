Hanoi (VNA) - La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) anunció hoy los resultados de su vigesimoséptima sesión que se dieron a conocer conclusiones sobre violaciones en varias organizaciones partidistas.



En esta reunión efectuada los días 27 de 28 del presente mes en esta capital, la Comisión destacó que la Junta Permanente del Comité del Partido de Defensa Aérea-Fuerza Aérea, dependiente del Ministerio de Defensa, violó los principios del centralismo democrático y las reglas de trabajo.



También indicó la debilidad de gestión y las deficiencias en la supervisión de esa Junta que resultaron violaciones de la ley y errores en el uso de la tierra planificada con fines de defensa.



La Comisión concluyó que el coronel general Phuong Minh Hoa, ex miembro del Comité Central del Partido y ex subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, debe ser el principal responsable de las violaciones de la mencionada Junta Permanente durante el mandato 2010- 2015 como secretario del Comité del Partido, comisario político y subsecretario del Comité del Partido del Comando de Defensa Aérea-Fuerza Aérea.



En el mismo período, Minh Hoa firmó algunos documentos que permiten el uso de la tierra con fines económicos en contravención de las normas.



Por su parte, el teniente general Nguyen Van Thanh, exsecretario del Comité Partidista y ex comisario político de la Defensa Aérea-Fuerza Aérea, debe asumir la responsabilidad por las violaciones de la Junta Permanente durante el mandato 2010-2015, al aprobar la lista de beneficiarios de las políticas del Ejército Popular sobre viviendas, que incluyó algunas personas no elegibles.



Las violaciones de las reglamentaciones cometidas por la Junta Permanente del Comité del Partido de la Defensa Aérea – Fuerza Aérea (2010-2015) y por el coronel general Phuong Minh Hoa y el teniente general Nguyen Van Thanh son graves, lo que afectó al prestigio del Partido Comunista y del Ejército Popular y requirió medidas disciplinarias de acuerdo con las regulaciones del PCV.



Otros miembros de la Junta Permanente del Comité del Partido de la Defensa Aérea - Fuerza Aérea (2010-2015) son todos responsables de las violaciones y asumen la responsabilidad directa por sus errores personales. La Comisión de Inspección solicitó que la Junta Permanente de la Comisión Militar Central instruya la revisión y aclare la responsabilidad de los individuos vinculados.



La Comisión de Inspección también decidió adoptar medidas disciplinarias contra el Comité del Partido del Ministerio de Información y Comunicación (MIC) y las personas relacionadas por sus violaciones de los reglamentos, según lo concluido en la vigesimosexta sesión.



Basándose en la gravedad de las violaciones de las reglamentaciones del Partido, la Comisión de Inspección decidió expulsar del PCV a Le Nam Tra, exmiembro del Comité del Partido del Bloque de Empresas Estatales, ex secretario del Comité del Partido y presidente de la Junta Administrativa de Mobifone; y Pham Dinh Trong, miembro y secretario del Comité del Partido, jefe del Departamento de Gestión Empresarial del MIC.



La Comisión también desestimó todos los cargos en el Partido para Cao Duy Hai, subsecretario del Comité del Partido, miembro de la Junta de Miembros y director general de Mobifone y reprendió Pham Hong Hai, miembro del Comité del Partido, viceministro de Información y Comunicaciones.



Además solicitó a las agencias autorizadas que tomen medidas disciplinarias contra Nguyen Bac Son, exmiembro del Comité Central del Partido, exsecretario de la Comisión partidista de MIC y exministro de Información y Comunicación, y Truong Minh Tuan, secretario de la organización partidista en la cartera y ministro de Información y Comunicación.



La Comisión consideró e impuso medidas disciplinarias contra la Junta Permanente del Comité del Partido del Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y las personas pertinentes por sus violaciones, según lo concluido en la sesión 26.



Basándose en la gravidad de las violaciones de las reglamentaciones del Partido, la Comisión de Inspección decidió imponer la sanción de expulsión del PCV a Tran Bac Ha, exsecretario del Comité del Partido y ex presidente del Consejo de Administración de BIDV.



Doan Anh Sang, ex miembro de la Junta Permanente del Comité del Partido y subdirector general de BIDV, es despojado de todos sus cargos en el Partido, mientras que Tran Luc Lang, miembro de la Junta Permanente del Comité del Partido y subdirector general de BIDV, recibe una advertencia.



La Comisión de Inspección solicitó a la Junta Permanente del Comité del Partido del Bloque de Empresas Estatales que tome medidas disciplinarias contra la Junta Permanente del Comité del Partido de BIDV.



En el caso de Tran Viet Thang, miembro del Comité del Partido del Bloque de Empresas Estatales y subsecretario del Comité del Partido de la Corporación de la Industria del Cemento de Vietnam (VCIC), la Comisión de Inspección dijo que durante el tiempo en que Thang se desempeñó como subsecretario del Comité del Partido de VCIC y director general de la Compañía Mixta de Cemento Ha Tien 1, violó los principios del centralismo democrático, las regulaciones organizativas y operativas de VCIC y las reglamentaciones del Partido, además de dar luz verde a la emisión y aplicación de varias normas sobre la gestión empresarial ultra vires.



La Comisión de Inspección propuso que la Secretaría del Comité Central del Partido considere y decida medidas disciplinarias contra Tran Viet Thang dentro de su jurisdicción.



Con respecto al Consejo Permanente del Comité del Partido de la provincia de Ha Nam y sus miembros, la Comisión de Inspección reconoció que además de sus ventajas, el Consejo y sus miembros cometieron algunas violaciones en la aplicación de reglas laborales, el trabajo del personal y la gestión de la tierra.



La Comisión solicitó a la Junta Permanente del Comité del Partido de la provincia de Ha Nam que revise seriamente su trabajo y resuelva prontamente las violaciones.



En esta sesión, la Comisión de Inspección también consideró y resolvió las quejas relacionadas con las medidas disciplinarias del Partido en cuatro casos, de los cuales tres castigos se mantuvieron y el resto se cambió.-VNA