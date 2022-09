Hanoi (VNA) – La 15 reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento ) de Vietnam completó hoy de manera seria y responsable, afirmó el presidente de la AN, Vuong Dinh Hue , al pronunciar un discurso de clausura del evento.El máximo dirigente legislativo reiteró que los diputados participantes básicamente habían llegado a un acuerdo sobre los temas que se someterán al cuarto período sesiones de la AN en octubre próximo.Los contenidos acordados involucran un borrador de informe sobre los resultados de la supervisión de la implementación de políticas y normas legales sobre prácticas de ahorro y prevención del despilfarro durante el período 2016 - 2021; informes sobre el desempeño del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema; y los informes del Gobierno sobre prevención y control de la corrupción, lucha contra el delito y las infracciones legales, y aplicación de la ley en 2022.El Comité Permanente de NA también analizó el informe de la Oficina de Auditoría Estatal de Vietnam sobre el desempeño de 2022 y el plan de auditoría de 2023.Durante el curso de cuatro días de la reunión, dos proyectos de resolución fueron examinados y considerados para su aprobación. Se refirieron a la implementación de las resoluciones del Comité Permanente de la AN sobre la reorganización de las unidades administrativas a nivel distrital y comunal durante 2019 - 2021; y la aplicación de las normas legales sobre recepción pública, liquidación de quejas y denuncias entre 2016 y 2021./.