Ninh Binh, (VNA)- Gracias a la armonía entre las actividades de conservación y de promoción, el complejo turístico de Trang An, ubicado en esta provincia norvietnamita, atrae cada día a más turistas.

En el complejo paisajístico de Trang An (Fuente: VNA)

Desde que Trang An recibió en 2014 el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los esfuerzos por preservar y promover este destino turístico brindaron resultados eficientes y prácticos.



Ese sitio, que se extiende sobre el territorio de 20 comunas de cinco distritos y ciudades de Ninh Binh, está compuesto por la antigua ciudadela de Hoa Lu, el homónimo bosque primitivo, y el complejo de Trang An-Tam Coc-Bich Dong.



La obra cubre una superficie total de más 12 mil 250 hectáreas, de las que más de la mitad pertenecen a la zona patrimonial, mientras que el área restante se localiza en la zona de conservación.



Al reconocer la importancia del complejo, y para materializar la Convención de la UNESCO para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, adoptada en 1972, las autoridades locales prestan atención a la implementación de tareas de mantenimiento de la mencionada reliquia junto con el desarrollo del turismo y de los servicios.



Nguyen Van Hoat, presidente del Comité Popular de la comuna de Ninh Hai, distrito de Hoa Lu, Ninh Binh, afirmó que en su localidad se encuentran muchos destinos famosos, tales como Tam Coc-Bich Dong, Thung Nang, Thung Nham.



Ninh Hai atrae anualmente más de 100 mil turistas, por lo que el desarrollo del sector del ocio brinda nuevos cambios y genera altos ingresos para los pobladores, precisó el funcionario.



Nguyen Thi Cuc, vicepresidenta del Comité Popular del distrito de Hoa Lu, manifestó el compromiso de las autoridades locales de esforzarse para cumplir las regulaciones gubernamentales de protección patrimonial, garantizar los beneficios de las empresas y los pobladores, así como preservar los paisajes y el medio ambiente, y mantener la seguridad local.



Se mantendrá también la divulgación entre los aldeanos sobre la importancia y los beneficios de este complejo, para contribuir a atraer más turistas, agregó.



Al contar con una extensa superficie, así como con una población de solo unos 50 mil habitantes, Trang An posee condiciones que obligan a la adopción de medidas para prevenir acciones de violación patrimonial.



El principal desafío que enfrenta esta localidad radica en el conflicto entre las tareas de conservación y las de desarrollo, lo que se complica con la falta de financiamiento y espacio para desplazar a los pobladores, garantizar sus oficios tradicionales, y al mismo tiempo brindarles nuevos empleos.



Mientras, se destaca también el insuficiente conocimiento de la importancia y los beneficios que brinda el lugar por parte de algunas autoridades locales, empresarios y pobladores, así como la falta de las gestiones de inversión y construcción de recursos naturales en algunons lugares.

Se incluye además la limitación de la cooperación entre las agencias y organismos locales en las tareas de administración.



La mala coordinación de la supervisión, examen y manejo trajo como consecuencia la construcción ilegal de edificios en la montaña Cai Ha, así como de algunos albergues (homestay) en las zonas pobladas ubicadas dentro del patrimonio, los cuales afectan al panorama general.



Para realizar de manera eficiente las tareas de administración, conservación y promoción de los valores patrimoniales, el Departamento de Turismo de Ninh Binh seguirá divulgando e implementando las regulaciones gubernamentales, los consejos de la UNESCO, y los requisitos provinciales al respecto.



Trang An es un patrimonio mixto entre lo cultural y la naturaleza, sin precedente en Vietnam, por lo que aunque se dificulta el aprendizaje de las experiencias, también constituye un ejemplo para la gestión de los valores tanto culturales como naturales en Vietnam, y en la región sudesteasiática./.