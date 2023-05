El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam comenzó hoy en Hanoi su primera jornada de trabajo del quinto periodo de sesiones de la XV legislatura, bajo la dirección del presidente Vuong Dinh Hue.En la sesión matutina, los legisladores escucharon informes del viceprimer ministro Le Minh Khai de evaluación adicional sobre los resultados de la implementación del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2022, y la ejecución de estas tareas en los primeros meses del año en curso; y del presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, sobre el resumen de las opiniones y recomendaciones de los votantes y el pueblo a este período de sesiones.Luego, el jefe de la Comisión de Asuntos Económicos de la AN, Vu Hong Thanh, presentó el balance de inspección sobre el primer contenido, mientras que el titular de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo del Comité Permanente de AN, Duong Thanh Binh, leyó el informe sobre los resultados de la supervisión de la solución de las sugerencias de los votantes enviadas al cuarto periodo de sesiones.Por la tarde, la AN mantuvo una reunión privada sobre el trabajo del personal y votó para aprobar algunas resoluciones del personal.En consecuencia, reveló a Nguyen Phu Cuong de los cargos de miembro del Comité Permanente del Parlamento y jefe de su Comisión de Finanzas y Presupuesto, y le permitió que dejara de servir como diputado de la Asamblea Nacional de la XV legislatura.Aprobó la propuesta del Primer Ministro sobre el relevo del ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente Tran Hong Ha para el mandato 2021-2026.La AN adoptó una resolución según la cual Le Quang Manh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación parlamentaria de la ciudad de Can Tho, ocupa el cargo de miembro del Comité Permanente del Parlamento y jefe de su Comisión de Finanzas y Presupuesto de la XV legislatura; y la otra que ratificó la propuesta del Primer Ministro sobre el nombramiento de Dang Quoc Khanh como ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el mandato 2021-2026.Mañana, la AN realizará la sesión plenaria y discutirá el informe sobre prácticas de ahorro y prevención del despilfarro en 2022, la asignación adicional de inversión a mediano plazo y capital en el periodo 2021-2025, y el borrador de Ley de Precios (modificada)./.