Hanoi (VNA) – Después de tres semanas de juicio, el Tribunal Popular de Hanoi anunció hoy sentencias contra 54 acusados involucrados en el caso de “ vuelos de rescate ”, con los cargos de “sobornar”, "aceptar sobornos", "corretaje de sobornos", "estafa para apropiación indebida de bienes" y “abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones públicas”.La sentencia más alta, cadena perpetua, se impuso a tres acusados por el cargo de “aceptar sobornos”, entre ellos Nguyen Thi Huong Lan, exdirectora del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores; Pham Trung Kien, exsecretario del Viceministro de Salud; y Vu Anh Tuan, exfuncionario del Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública. Mientras tanto, Hoang Van Hung, de la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, también recibió cadena perpetua por el cargo de "estafa para apropiación indebida de bienes”.Al compartir el mismo cargo de “aceptar sobornos”, To Anh Dung, ex viceministro de Relaciones Exteriores, fue sentenciado a 16 años de cárcel; Do Hoang Tung, exdirector adjunto del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 12 años; Nguyen Quang Linh, ex asistente del Vicepremier; y Tran Van Du, exdirector adjunto del Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública, siete años cada uno; Tran Van Tan, ex vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam; y Nguyen Thanh Hai, exdirector del Departamento de Relaciones Internacionales de la Oficina del Gobierno, seis años cada uno; y Chu Xuan Dung, ex vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, tres años.Los imputados procesados por el delito de “dar sobornos”, que fueron representantes de muchas empresas, recibieron penas de prisión que oscilaban entre los 7 y los 11 años.El Tribunal también dictó una sentencia de cinco años al exdirector adjunto del Departamento de Seguridad Pública de Hanoi, Nguyen Anh Tuan, por “intermediar soborno”.Según la sentencia de primera instancia, en medio del brote de COVID-19, el Gobierno ordenó organizar vuelos de repatriación para vietnamitas en el extranjero. Se asignaron tareas específicas a la Oficina del Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios pertinentes, y algunos Comités Populares municipales y provinciales.La acusación de la Fiscalía también confirmó que este es un caso especialmente grave y complicado. Los acusados se aprovecharon de sus funciones y competencias en el desempeño de su cargo para recibir soborno en el contexto de la pandemia de COVID-19. El caso ocurrió en muchos ministerios, sectores y localidades diferentes. La mayoría de los cargos fueron clasificados como “particularmente graves” y “particularmente peligrosos para la sociedad”.Los acusados que aceptaron sobornos eran los que ocupaban altos cargos y poder en las agencias estatales. Después de cometer el crimen, hubo indicios de connivencia entre ellos para ocultar sus delitos. Algunos acusados no hicieron declaraciones sinceras ni admitieron sus delitos.La organización de más de mil vuelos para regresar a casa a más de 200 mil ciudadanos de 62 países y territorios constituye una política humanitaria del Partido y Estado; sin embargo, ésta fue empañada por algunos cuadros corruptos, perdiendo la confianza ante el pueblo y la comunidad internacional./.