El Tribunal Popular de Hanoi anuncia la sentencia (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi condenó hoy a Nguyen Duy Linh, exsubdirector general del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública, a 14 años de prisión por recibir sobornos, según el Código Penal de 2015.



En la audiencia de sentencia, Duy Linh pidió permiso para ausentarse debido a problemas de salud y fue aprobado por el panel de juicio.



El Tribunal también sentenció a los cómplices del acusado, incluido Phan Van Anh Vu, expolicía y presidente de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Anónima de Construcción Norte-Sur 79, a siete años seis meses de cárcel por cometer delitos de soborno, según el Código Penal de 2015.



Junto con la sentencia penal de apelación No. 158/20202/HS-PT del 12 de mayo de 2020 del Tribunal Popular de Hanoi, Anh Vu debe cumplir un total de 30 años de prisión, a partir del 4 de enero de 2018.



Mientras, Ho Huu Hoa, residente en el distrito de Quynh Luu de la provincia de Nghe An, también recibió una pena dos años, siete meses y 25 días de prisión por fungir como intermediario en el caso. El plazo para el cumplimiento de la pena de prisión es a partir del 12 de marzo de 2019, por lo que el Tribunal decidió dejar a Huu Hoa en libertad de inmediato si el imputado no es detenido por otro delito.



Además de la sentencia de prisión, el Tribunal también ordenó a Duy Linh entregar el monto del soborno de 217 mil dólares para devolverlo al fondo estatal.



Según la sentencia de primera instancia, a mediados de 2017, Anh Vu estaba bajo investigación por violaciones en un caso de filtración intencional de secretos del Estado, junto con otros actos ilegales relacionados con la compra, venta y transferencia del derecho de uso de propiedades para proyectos de viviendas y de terrenos públicos en la ciudad central de Da Nang y otras localidades vietnamitas.

Anh Vu intentó acceder a Duy Linh a través de Huu Hoa para obtener ayuda e informaciones relacionadas con los casos. Más tarde, Anh Vu huyó a Singapur después que Duy Linh le informara que podía ser detenido y procesado.

Los investigadores detectaron que Duy Linh recibió un soborno por valor de 217 mil dólares de Anh Vu a través de Huu Hoa./.