Alberto Salazar, corresponsal de la Agencia Informativa Latinoamericana ( Prensa Latina ) en Vietnam (en la izquierda) (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con sus resoluciones, va a garantizar el presente inmediato y el futuro de la nación indochina, afirmó Alberto Salazar, corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina en el país.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en vísperas de la magna cita, el periodista afirmó que el XIII Congreso Nacional afecta directamente no solo a la macroeconomía y la organización de la sociedad, sino también a la vida de los ciudadanos, que “uno puede palpar, en las calles y en las conversaciones de la gente, la expectativa que tienen en el Congreso”.

El Congreso Nacional del Partido es la reunión más importante del país, subrayó, al contemplar el papel vital del liderazgo del PCV en la determinación del destino del pueblo a lo largo de la historia, tanto durante las pasadas luchas independentistas como en los momentos difíciles actuales, repletos de desafíos provocados por la pandemia del COVID-19.



El periodista, quien lleva tres año y medio viviendo y trabajando en Hanoi, dijo que para él, el cambio más impresionante que ha presenciado en el país indochino es “cuánto se construye en Vietnam”.



“Tú pasas por un lugar un día, y regresas tres o cuatro meses después, y hay una obra nueva. Esos cambios son para el bien de la sociedad,” evaluó, al tiempo que aseguró que en medio de la situación complicada desatada por la pandemia, “si hay algún lugar en el que alguien puede sentirse bien, seguro y confiado en lo que está sucediendo a su alrededor, es en Vietnam”.



“En Vietnam, yo me siento más seguro que en cualquier otro país, y realmente me felicito en este último tiempo de estar aquí, concretamente en Hanoi,” afirmó.



Al explicar la clave para el éxito de Vietnam en el cumplimiento del doble objetivo de controlar la epidemia y recuperar el crecimiento económico, valoró que el Partido Comunista y el gobierno han trabajado en conjunto de manera “muy directa, cohesionada y coordinada” en la adopción y materialización de las decisiones importantes.



“En esta etapa, el Partido Comunista está haciendo un gran trabajo que va a garantizar, incluso en condiciones tan difíciles debido a la pandemia, que Vietnam sea uno de los pocos países, no solo en el Sudeste Asiático sino también en el mundo, en tener un crecimiento económico y una seguridad social para la población”, recalcó.



Enfatizó que Vietnam es uno de los pocos países del mundo que han podido dirigir la economía exitosamente antes de la pandemia. Pese a los impactos del COVID-19, la nación indochina alcanzó un crecimiento de 2,91 por ciento en 2020, señaló, al anotar que “en condiciones normales, algunos países sueñan tener un incremento de casi tres por ciento”.



Ahora que Vietnam tiene controlada efectivamente la epidemia, los principales organismos internacionales coinciden en que la economía de Vietnam va a crecer un seis por ciento en 2021, añadió.



Sobre el papel del PCV en el diseño de la política exterior del país, el periodista calificó como testigo excepcional el desempeño “brillante” por parte de Vietnam de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020.



Probablemente ningún otro país en los últimos años se encontró con condiciones tan difíciles como Vietnam para ejercer la presidencia de la ASEAN, aseguró Salazar.



Se recurrieron a mecanismos como conferencias virtuales y conversaciones telefónicas entre los líderes de los países dentro y fuera de la región, para coordinar estrategias de enfrentamiento a la pandemia y mantener el intercambio entre las naciones, precisó.

Al asumir el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mandato 2020-2021, Vietnam presentó numerosas iniciativas.



A Salazar le llamó particular atención que por primera vez, a iniciativa de Hanoi, las Naciones Unidas declaró el 27 de diciembre como el Día internacional de la Preparación ante las Epidemias, a través de una resolución copatrocinada por el número récord de 112 países.



La proyección internacional de Vietnam, que ya era grande, ha sido consolidada después que la nación ejerció exitosamente su doble rol en 2020, afirmó.



“El pueblo vietnamita puede estar orgulloso del Partido que tiene, así como el Partido Comunista puede estar orgulloso de su pueblo”, ratificó.



Tras apreciar los preparativos rápidos y efectivos del XIII Congreso Nacional, Salazar destacó que durante la próxima magna cita, el PCV emitirá resoluciones sobre el creciente proceso de integración internacional del país, y “Vietnam, que desde hace muchos años ha sido un nombre respetado en todo el mundo, lo será más en los próximos años”, concluyó./.