La ciudad de Tay Ninh (Fuente: baotayninh.vn)

Tay Ninh (VNA) - La provincia survietnamita de Tay Ninh ha implementado varias soluciones innovadoras en el desarrollo de la agricultura y la construcción de la nueva ruralidad según la orientación moderna, civilizada, mejorando así la calidad de vida de los pobladores en el nuevo periodo.

Según autoridades locales, la provincia acordó materializar 11 componentes del Programa de Objetivos Nacionales de desarrollo de nuevas zonas rurales, junto con los programas temáticos, con el fin de construir una nueva ruralidad en la dirección moderna y desarrollar una agricultura de manera efectiva y sostenible.

Además, la provincia potencia el papel, la posición y la capacidad de dominio, mejorando integralmente la vida material y espiritual de los campesinos y pobladores rurales.

La provincia de Tay Ninh despliegue modelos de nuevas áreas rurales de desarrollo integral y sostenible, asociado con la urbanización, asegurando así la profundidad y la eficiencia de los proyectos por el beneficio de las personas.

La construcción de áreas rurales de nuevo estilo debe ser adecuada con las tradiciones culturales, paisaje, medio ambiente, condiciones locales reales y adaptación al cambio climático.

La provincia prioriza la inversión en el desarrollo de infraestructura de transporte, riego, tecnología de la información, comercio, salud, educación, cultura, deportes y suministro de agua limpia para la población.



El desarrollo del turismo agrícola y rural se encuentra entre las tareas claves del nuevo programa de construcción rural, implementado por la provincia de Tay Ninh en el período 2021-2025.

Se trata también de una solución para presentar y promover la imagen de la localidad, asociada al consumo de productos agrícolas y artesanales. El turismo agrícola y rural cambia el estilo de vida en áreas apartadas hacia la civilización y la modernidad mientras que aún conserva las características e identidad propias de cada localidad.

Según las autoridades locales de la provincia de Tay Ninh, para impulsar la construcción de la nueva ruralidad, en asociación con el desarrollo turístico, la provincia planea implementar siete modelos en el programa de desarrollo del turismo rural en el período 2021-2025, entre ellos, construir y desarrollar un modelo de turismo comunitario asociado a la participación directa del pueblo y promover los valores culturales, históricos y naturales de las localidades del distrito de Duong Minh Chau.

Asimismo, se centra en impulsar el desarrollo del ecoturismo de jardines asociado con paisajes naturales y especialidades rurales en el distrito de Go Dau; ecoturismo en sitio histórico de Dong Rum, distrito de Tan Chau; área de ecoturismo de chirimoya de Ba Den Tay Ninh en la ciudad de Tay Ninh; turismo agrícola a lo largo del río Vam Co Dong en la ciudad de Hoa Thanh; turismo de experiencias agrícolas en la ciudad de Trang Bang; el turismo agrícola que combine con el ecoturismo en Lo Go - Parque Nacional Xa Mat y el turismo en la Zona de Base Revolucionaria del Sur - Departamento Central del Sur, en el distrito de Tan Bien./.