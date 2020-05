Pasajeros con mascarillas sanitarias en el aeropuerto Suvarnabhumi de Tailandia (Fuente:VNA)

Bangkok, 17 may (VNA) Tailandia decidió prolongar la prohibición de vuelos internacionales hasta el 30 de junio, como parte de las medidas para evitar el contagio de la epidemia COVID -19 La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia anunció la víspera que no permitirá la entrada de avión desde exterior hasta finales del próximo mes, excepto los aeronaves estatales, militares, de aterrizaje de emergencia o técnica, ayuda humanitaria, así como de repatriación y carga de mercancías.Tal decisión se dio a conocer luego de que la nación sudesteasiática ha registrado un aumento de un dígito en los nuevos casos infectados de la pandemia en la semana pasada y el Gobierno aún no ha decidido sobre la posibilidad de levantar el estado de emergencia, que finaliza el 31 de este mes.Hasta el 17 de mayo, Tailandia reportó tres mil 23 pacientes de COVID -19, entre ellos, dos mil 856 recuperados y 56 muertos./.