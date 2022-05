An Giang, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia survietnamita de An Giang emitió un plan de desarrollo rural y agrícola sostenible para el período 2021-2030, con visión al 2050, que busca convertir a la localidad en un centro de la industria de procesamiento de alimentos en el Delta del Mekong.En concreto, en el período 2021-2030, An Giang reducirá el área de cultivo de arroz entre 2,5 y 2,8 por ciento al año y producirá como promedio anual de tres a 3,5 millones de toneladas de ese grano, de los cuales los productos de alta calidad representan más del 80 por ciento.La provincia estableció el objetivo de ingresar 315 millones de dólares por las exportaciones de arroz cada año, así como 3,1 mil millones de dólares en toda la etapa 2021-2030, con una producción de 500 a 600 mil toneladas al año.Mientras, el valor de las ventas al exterior de productos acuáticos alcanzará 330 millones de dólares al año y 3,3 mil millones de dólares en todo el período 2021-2030, con un volumen anual de alrededor de 110 a 120 mil toneladas.An Giang también recaudará 20 millones de dólares cada año por los envíos al extrajero de verduras y frutas congeladas, y 200 millones de dólares para todo el lapso, con una producción anual de 10 a 12 mil toneladas.Para 2050, la agricultura de An Giang se incorporará al grupo de líderes en la región del Delta del Mekong con una industria de procesamiento de productos agrícolas moderna, eficiente y amigable con el medio ambiente.Las zonas rurales se convertirán en un "lugar digno de vivir", civilizado, verde, limpio y hermoso, con condiciones de vida e ingresos acercándose a las del área urbana./.