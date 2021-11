Hanoi (VNA)- Vietnam considera a Estados Unidos uno de los socios más importantes y desea que las relaciones económicas y comerciales bilaterales sean estables y sostenibles, un pilar para contribuir a desarrollar los nexos de asociación integral de manera profunda y sustantiva.Así lo afirmó el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam (MICV), Do Thang Hai, durante una reunión de trabajo con la asistente del representante comercial de Estados Unidos en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico (USTR, por sus siglas en inglés), Dawn Shackleford, efectuada la víspera en Hanoi para discutir sobre la cooperación bilateral en la economía y el comercio.En la cita, Thang Hai, también vicepresidente del Consejo de Comercio e Inversión Vietnam- Estados Unidos (TIFA), apreció el fortalecimiento de la colaboración bilateral para desplegar el plan de acción hacia un comercio armonioso y sostenible, contribuyendo a promover la confianza estratégica entre los dos países.Thang Hai aseguró que Vietnam apoya el comercio justo y no tiene la intención de aplicar ninguna medida que cause la discriminación, sobrecargue las actividades comerciales o perjudique la producción y los trabajadores.El gobierno vietnamita también continuará cooperando activamente con los socios estadounidenses para abordar de manera integral las preocupaciones de ambos países, manteniendo así los nexos comerciales estables hacia una balanza comercial armoniosa, sostenible y de mutuo beneficio.El subtitular del MICV sugirió que los Estados Unidos realicen una evaluación objetiva y justa de acuerdo con las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los casos de investigación sobre la protección comercial, a la par de intensificar los intercambios para avanzar en los asuntos relativos a la economía de mercado.Acogió con beneplácito que la parte estadounidense continúe contribuyendo con sus propuestas para mejorar aún más el marco legal actual, crear un entorno de negocios abierto para las operaciones de las empresas, además de satisfacer los intereses de ambos países.Por su parte, Shackleford apreció las opiniones del MICV al respecto y destacó los resultados del diálogo político sustantivo y eficaz entre los dos países.Los dos funcionarios manifestaron su satisfacción por el desarrollo fructífero de los vínculos bilaterales en todos los sectores y expresaron su convicción de que esos lazos seguirán desarrollándose incesantemente en el futuro.Según datos estadísticos, las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos aumentaron 230 por ciento durante los últimos cinco años, mientras que la venta de rubros del país norteamericano al mercado vietnamita se incrementó 175 por ciento.