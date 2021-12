Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Aprovechando la temporada alta de compras de los vietnamitas a finales del año, Corea del Sur y Japón están buscando promover sus ventas agrícolas en este mercado sudesteasiático.



Durante una actividad de promoción de productos sudcoreanos en Ciudad Ho Chi Minh, los representantes de la provincia de Uiseong mostraron el deseo de impulsar sus exportaciones agrícolas en Vietnam e introdujeron varios productos sobresalientes como kimchi, ajo negro, ginseng, uvas y manzanas.

El evento formó parte de un proyecto dirigido a respaldar a los exportadores sudcoreanos a superar la pandemia del COVID-19 y ampliar su presencia en el mercado vietnamita.

Con el mismo motivo, la Organización de Promoción Comercial de Japón ( JETRO ) en Ciudad Ho Chi Minh celebra una exhibición de los productos alimenticios japoneses llamada “TASTY in all of JAPAN” en esta metrópolis survietnamita.Debido a los impactos de la pandemia del COVID-19, los exportadores agrícolas de Vietnam y Japón tuvieron pocas oportunidades de reunirse e intercambiar informaciones en los últimos dos años, según un representante de JETRO.A través de esos eventos, JETRO quiere presentar directamente los productos alimenticios de su país a los clientes y empresas vietnamitas, así como expandir la cooperación comercial con Vietnam./.