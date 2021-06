Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad costera de Da Nang pidieron suspender las actividades recreativas en las playas y de restaurantes a partir de las 12:00 (hora local) de hoy.



En una reunión sobre las medidas para prevenir el contagio del coronavirus, efectuada la víspera, el subjefe de la Oficina del Comité Popular municipal Phan Van Son informó que en el último día la ciudad registró 24 casos nuevos del COVID-19.



Propuso endurecer la gestión de los vehículos que entran y salen d los puntos de control, exigiendo que los medios de transporte declaren antes de entrar a la ciudad.



En relación con un vendedor de lichi (oriundo de Nghe An) infectado del COVID-19 en Da Nang, la ciudad realizó pruebas del virus SARS-CoV-2 y todas dieron resultados negativos.



Al respecto, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Da Nang, Nguyen Van Quang, instó a las entidades concernientes a mantener la calma, revisar seriamente y aprender de los errores que provocaron brotes de la enfermedad.



Si los camiones de Ciudad Ho Chi Minh estuvieran bajo control, no habría sido posible ocurrir la infección de los últimos días y no habríamos tenido consecuencias tan graves, dijo.



Reiteró la necesidad de fortalecer el rastreo y gestionar estrictamente las actividades en los puntos de control.



Con anterioridad, Da Nang pasó 30 días sin registrar nuevos casos./.

VNA