Esterilizan equipajes de vietnamitas repatriados de Corea del Sur. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El éxito de Vietnam en el control de la pandemia de COVID-19 es gracias a la reacción oportuna del gobierno, las medidas eficientes de rastreo y las efectivas campañas de comunicaciones, opinó Guy Thwaites, experto de la Universidad de Oxford en Ciudad Ho Chi Minh.

Evaluó que el gobierno vietnamita inició los preparativos para enfrentar los riesgos de la epidemia cuando se registró el primer caso infectado en el mundo.

De hecho, subrayó, entonces China y la Organización Mundial de la Salud todavía no pudieron comprobar si el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 se transmite entre los seres humanos. No obstante, Hanoi decidió no exponerse a los potenciales riesgos, impulsando las medidas preventivas de alto nivel, tales como la restricción de las llegadas desde los países donde se detectaban brotes de contagio, precisó.

Hasta finales de marzo pasado, Vietnam suspendió la entrada en el país de los ciudadanos extranjeros y realizó de forma proactiva las medidas serias tales como la práctica del distanciamiento social y el rastreo de las cadenas de infección, enfatizó.

Al mismo tiempo, el gobierno del país indochino llevó a cabo drásticas y efectivas campañas de comunicaciones sobre la situación de la epidemia y la voluntad del Ejecutivo de prevenir y controlar el contagio, a través de sitios web, líneas telefónicas directas, aplicaciones celulares y mensajes de teléfonos, añadió.

Especialmente, se establecieron centros virtuales de asesoramiento que atienden cada día decenas de miles de llamadas de los pobladores, destacó.

De acuerdo con Thwaites, las experiencias en la respuesta a las anteriores epidemias ayudaron al gobierno y al pueblo de Vietnam a prepararse mejor ante la nueva pandemia.

Comparados con pobladores de otros países, los vietnamitas son mejor concientizados sobre los impactos de la enfermedades contagiosas, por lo cual entienden la necesidad de responder con seriedad a las epidemias, afirmó, al calificar que la conciencia pública es la llave más importante para el éxito de Hanoi en el control del COVID-19./.