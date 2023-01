Can Tho, Vietnam (VNA)- Delegaciones de la Guardia del Ejército Real de Camboya y las provincias de ese país visitaron el 10 de enero las localidades survietnamitas de Can Tho, Ca Mau y Bac Lieu, con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet).En la ciudad de Can Tho, el general Dieng Sarun, asesor del primer ministro camboyano Samdech Techo Hun Sen y vicecomandante del Alto Mando de la Guardia del Ejército Real del país vecino, expresó sus mejores deseos a las autoridades locales con motivo de la fiesta tradicional.Apreció la buena amistad entre Vietnam y Camboya y deseó que en el futuro, los dos países continúen manteniendo la excelente relación que ha sido cultivada por generaciones de líderes de ambos pueblos.La Guardia del Ejército Real de Camboya siempre recuerda y agradece a las autoridades locales por brindar apoyo material y financiero a la unidad en el pasado.Por su parte, el presidente del Comité Popular de Can Tho, Tran Viet Truong, expresó la esperanza que Camboya continúe cooperando con la ciudad en economía, educación y capacitación.En Ca Mau, el presidente del Consejo de la provincia camboyana de Koh Kong, Kai Samrum, envió saludos de Año Nuevo al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam, en general, y de la localidad anfitriona, en particular.El secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Ca Mau, Nguyen Tien Hai, destacó la visita como una oportunidad para fortalecer los nexos entre Vietnam y Camboya y entre las dos localidades en particular.Mientras tanto, una delegación de la provincia de Preah Sihanouk encabezada por el jefe de su Consejo local, Vong Phanat, visitó y extendió saludos por el Tet a las autoridades y al pueblo de Bac Lieu./.