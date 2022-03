Hanoi (VNA)- Representantes de las delegaciones participantes en los próximos XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31) valoraron los preparativos de Vietnam mientras inspeccionaban hoy algunas sedes de competencia en Hanoi.Los delegados visitaron el Estadio Nacional My Dinh, el Estadio de Deportes Acuáticos My Dinh y el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo.Anthony Lee, director de Proyectos del Consejo Olímpico Nacional de Singapur, elogió que desde que Vietnam anunció la fecha oficial de los SEA Games 31 a fines de 2021, el país ha realizado enormes esfuerzos y los preparativos están en pleno apogeo para cumplir con los plazos.Expresó su convicción de que el evento deportivo regional de este año se desarrollará sin problemas y se organizará de manera eficiente.La renovación del Estadio Nacional My Dinh, que albergará fútbol y atletismo, se ha completado fundamentalmente, mientras que el Estadio de Deportes Acuáticos también se está renovando para cumplir con los estándares internacionales.Por su parte, el vicepresidente del Consejo Olímpico de Malasia, Paduka Nur Azmi Ahmad, destacó el progreso logrado en los preparativos en el Estadio My Dinh y el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo, a pesar de los diversos desafíos que enfrenta Vietnam, especialmente la pandemia de COVID-19.Al subrayar la importancia de las instalaciones que sirven a los Juegos, agregó que las agencias vietnamitas deben acelerar las tareas restantes y asegurarse de que se cumplan los plazos.Hoang Quoc Vinh, de la Administración de Deportes de Vietnam y miembro de la junta organizadora de los Juegos, dijo que los lugares de competencia y las instalaciones de alojamiento se entregarán a la junta a mediados de abril.Durante los viajes, los delegados sugirieron que los organizadores informen de inmediato a los países sobre un programa detallado para que puedan comenzar a enviar atletas a Vietnam para entrenar antes del comienzo de las competencias.La ceremonia de apertura de los SEA Games 31 se llevará a cabo el 12 de mayo en el Estadio Nacional de My Dinh, en la capital Hanoi.La cita contará con 40 disciplinas, de las cuales 36 fueron aprobadas por el Comité Directivo Nacional para los Juegos deportivos regionales, a saber: atletismo, deportes acuáticos, gimnasia, remo, kickboxing, esgrima, fútbol, bádminton, tenis, voleibol, baloncesto, ciclismo, Vovinam, ajedrez, pencak silat, golf, buceo, Muay, entre otros.Se espera que más de 13 mil atletas, entrenadores y personal asociado participen en ese evento deportivo./.