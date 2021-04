Hanoi (VNA)- La participación del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en la Reunión de Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ) solo 20 días después de asumir el cargo de jefe de Gobierno demuestra el espíritu proactivo y los aportes responsables del país indochino al desarrollo del bloque.El vicecanciller vietnamita Nguyen Quoc Dung hizo esa valoración al referirse a la asistencia del titular del Ejecutivo a la cita regional, efectuada del 23 al 24 pasado en Yakarta, en el contexto marcado por los nuevos brotes del coronavirus en varios estados.De acuerdo con el funcionario, la comunidad internacional espera las contribuciones de Vietnam, como el único miembro de la ASEAN presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y presidente rotativo de ese organismo en abril.Añadió que la delegación de Hanoi en la Reunión de Líderes del bloque, encabezada por Minh Chinh, responde a esa esperanza mediante los aportes activos y esenciales en distintos contenidos de la conferencia, acorde al espíritu de ser un miembro responsable que se esfuerza por el trabajo común de la “gran familia ASEAN”.Las propuestas del jefe del Ejecutivo vietnamita en ese evento, entre las cuales se encuentra la de prestar más atención a la reducción de la brecha de desarrollo entre las subregiones, incluida la de Mekong, recibieron un alto respaldo de los líderes de la agrupación.Minh Chinh enfatizó la importancia de mantener la postura de principio en los asuntos relativos al Mar del Este, incluido el mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad de navegación aérea y marítima, en cumplimiento del derecho internacional, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, y también la Declaración de las Partes sobre la Conducta en el Mar del Este (DOC), así como la pronta conclusión del Código al respecto (COC), informó el viceministro de Relaciones Exteriores.Tras compartir los puntos de vista de los líderes de la ASEAN acerca de los asuntos regionales e internacionales, incluida la situación en Myanmar, el jefe del Gobierno vietnamita reiteró el respeto del principio de no interferir en los asuntos internos de los países, añadió Quoc Dung.Sin embargo, con el espíritu de unidad de la Comunidad, Minh Chinh notificó que la ASEAN necesita enviar a sus representantes a Myanmar para constatar la situación real, impulsar los diálogos y buscar soluciones, así como intensificar la asistencia humanitaria a los myanmenos.El dirigente instó, en calidad de premier de un país miembro no permanente del CSNU y presidente del mismo en abril, a los estados integrantes del bloque y Myanmar a cooperar estrechamente con Vietnam en la movilización del respaldo de los socios al papel del bloque en la búsqueda de soluciones al respecto, resaltó Quoc Dung.Al referirse a las actividades bilaterales del jefe de Gobierno y los líderes de los países al margen de la Conferencia, el vicecanciller subrayó que en menos de dos días el jefe del gabinete vietnamita cumplió una intensa agenda de trabajo, con encuentros con el presidente anfitrión, Joko Widodo; el sultán de Brunei, Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; y sus similares camboyano, Hun Sen, singapurense Lee Hsien Loong y malasio Muhyiddin Yassin.Por otra parte, al margen de la reunión de la agrupación, los jefes de otras delegaciones como Laos, Tailandia, Filipinas y Myanmar felicitaron a Minh Chinh por su elección como primer ministro de Vietnam y expresaron el deseo de que el premier vietnamita preste atención al impulso de los vínculos bilaterales.Mediante el intercambio de alto nivel en el campo de las relaciones exteriores con los socios importantes de la ASEAN, el titular del Gobierno vietnamita reafirmó la política exterior de apreciar el desarrollo de la cooperación, amistad tradicional con los vecinos y el bloque, recalcó el vicecanciller, al añadir que Minh Chinh reiteró la postura consecuente de Vietnam en los asuntos del Mar del Este y la importancia de la observancia del derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.Quoc Dung opinó que se trató de una ocasión propicia para que el premier sostuviera encuentros directos y estableciera relaciones con los líderes de alto nivel de los países en la región.Los resultados de las actividades bilaterales realizadas en la ocasión crearon un fundamento sólido para la implementación de la política exterior del país con respecto a las relaciones con otros socios desde inicios del mandato del nuevo gabinete y también favorable para el establecimiento de la cooperación y amistad entre Minh Chinh y los líderes del bloque, enfatizó./.