Hanoi, (VNA)- Vietnam avizora la oportunidad de alcanzar en 2022 nuevos éxitos deportivos en una serie de eventos importantes como los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático ( SEA Games 31 ), los XIX Juegos Asiáticos (ASIAD 19) y la ronda eliminatoria del Campeonato de Asia sub-23 de fútbol masculino.Durante mucho tiempo, algunos pensaron que los SEA Games solo eran un pequeño "patio de recreo", por lo que Vietnam debía incursionar en citas de mayor categoría como los ASIAD y los Juegos Olímpicos. Sin embargo, como dice la gente, hay que aprender a caminar antes de correr. Si el país no participa en certámenes regionales como los SEA Games, ¿cómo podría tener experiencias para avanzar en los ASIAD o en los Juegos Olímpicos?Por lo tanto, los SEA Games 31, programados para mediados de mayo en Vietnam, serán el mayor evento deportivo en que participara la nación este año y una importante preparación para los ASIAD 19 , que se llevarán a cabo cuatro meses después en la ciudad china de Hangzhou.Al comparar el desempeño de Vietnam con el de otros países del Sudeste Asiático en recientes acontecimientos deportivos, puede apreciarse que quedó por detrás de Indonesia, Tailandia y Malasia en los ASIAD 18, celebrados en 2018. Entretanto, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el deporte vietnamita no conquistó ni una medalla, mientras Filipinas ganó una de oro, dos de plata y un de bronce; Indonesia, una de oro, una de plata y tres de bronce; Tailandia, una de oro y una de bronce; y Malasia, una de plata y otra de bronce.Puede verse que en los últimos 20 años Vietnam encabezó los SEA Games, pero sin alcanzar una posición meritoria en los juegos continentales y mundiales.Para tener una actuación digna en los SEA Games 31 y los ASIAD 19, Vietnam debe concentrarse más en el desarrollo de deportes olímpicos como la natación y el atletismo.En ASIAD 18, los atletas vietnamitas compitieron en 32 disciplinas con un saldo de 38 preseas (cuatro de oro, 16 de plata y 18 de bronce), ocupando el puesto 17 en la clasificación general por países. Entre los deportes donde consiguieron primeros puestos, dos pertenecen al sistema de competición de los Juegos Olímpicos (remo y atletismo).Al hablar sobre las expectativas del deporte vietnamita en 2022, es imposible no mencionar al fútbol. La actual selección sub-23 será la encargada de reeditar las hazañas de avanzar a la final del Campeonato de Asia y clasificarse en las semifinales del fútbol masculino de ASIAD 18.Antes de llegar a los ASIAD 19, los futbolistas vietnamitas deberán defender la medalla dorada en los SEA Games 31 y obtener buenos resultados en la ronda eliminatoria del Campeonato de Asia sub-23, que tendrá lugar en junio en Uzbekistán.Se trata de un largo camino, lleno de desafíos, pero también de gloria. VNA/Nhan Dan