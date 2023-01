Campo de arroz en Delta Mekong (Fuente: VNA)Nhập mô tả cho ảnh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Con el fin de mejorar la cadena del valor de arroz, adaptación al cambio climático y protección del ecosistema, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam elabora el Plan de producción sostenible de un millón de hectáreas especializadas en el cultivo de arroz de alta calidad en el delta del Mekong.



Una vez que se realice con éxito el programa, el arroz será el primer producto en la producción agrícola de un ecosistema con enfoque multivalor, integrando valores económicos, sociales y ambientales.



Se trata del contenido del Decreto número 13-NQ/TW, promulgado por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 2 de abril de 2022, sobre la dirección del desarrollo socioeconómico, garantía de defensa y seguridad de esta región hasta 2030, con visión a 2045, en contribución a la materialización del compromiso del país en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).



El delta del Mekong cuenta con los mejores arroces del mundo, pero la eficiencia de las exportaciones de arroz aún no se corresponde con las condiciones existentes, los ingresos de los productores son bajos y desproporcionados con respecto a los ingresos de otras etapas de la cadena comercial y de exportación de arroz.

Exportación de arroz vietnamita (Fuente: VNA)

En la producción, las formas de asociación entre cultivadores no han sido ampliamente desarrolladas, los materiales de entrada no están bien administrados y las etapas de secado y procesamiento profundo del arroz aún son limitadas, lo cual genera pérdidas y no crea mucho valor agregado. Además, la producción de arroz resulta insostenible, provocando grandes emisiones que afectan al medio ambiente.



Dang Kim Son, exdirector del Instituto de Política y Estrategia para la Agricultura y el Desarrollo Rural, dijo que el cultivo del arroz debe aprovechar las ventajas y adaptarse al cambio climático sobre la base de un clima favorable en el delta del Mekong y la producción debe ser a gran escala para aplicar la mecanización sincrónica y la automatización.



El plan debe promover la fuerza central, local y comercial de agricultores para obtener fuentes de inversión, incluso internacionales, adherirse al mercado y determinar el tamaño y los estándares del mercado con base en las técnicas de construcción de procesos sostenibles, opinó.



Resulta necesario construir un ecosistema organizacional e institucional que conecte empresas nacionales y extranjeras, entidades con cooperativas y conexión regional.



Un millón de hectáreas de arroz de alta calidad debe vincularse con los agricultores y las empresas, señaló el exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Bui Ba Bong, quien también dijo que si no hay asociación, los agricultores siguen produciendo arroz por sí mismos y los comerciantes siguen siendo libres de comprar.



Por otra parte, el Rector Honorario de la Universidad Southern Can Tho, Vo Tong Xuan, comentó que Vietnam ya tiene buenas variedades de arroz y considera importante prestar atención a cómo organizar la producción efectiva, asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible.



Para hacerlo bien, la aplicación de los logros científicos y tecnológicos juega un papel relevante. Al mismo tiempo, debe haber mecanismos y políticas para atraer a las empresas a participar activamente en la implementación del proyecto, porque serán ellas las que ayuden a encontrar mercados, diversificar los productos, mejorando así el valor del arroz vietnamita.



Desde la visión empresarial, Pham Thai Binh -director general de la compañía Trung An- expresó preocupaciones por mecanismos y políticas para que las empresas obtengan préstamos de invertir y comprar y almacenar el arroz. Las empresas necesitan préstamos a corto plazo para comprar arroz y a largo plazo, de siete a 10 años, para invertir en secadores y almacenes de arroz.



A través de la experiencia de apoyar el proyecto Transformación Agrícola Sostenible en Vietnam (VnSAT), expertos del Banco Mundial opinan que, además del valor del arroz, el enfoque será reducir las emisiones y brindar pagos a quienes han contribuido a la reducción de las emisiones de carbono, abriendo oportunidades para que la industria arrocera vietnamita mejore su marca e ingrese al mercado global de carbono.



El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Tran Thanh Nam dijo que esta región debe garantizar procesos de producción sostenibles, proteger el medio ambiente ecológico, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incorporar a la cadena de valor y aumentar el valor agregado, en aras de brindar beneficios a las partes involucradas.



Sobre la base del desarrollo de criterios básicos para áreas especializadas de arroz de alta calidad y reducción de emisiones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural trabajará con localidades en el delta del Mekong, asociaciones industriales, cooperativas, empresas productivas y comerciales, con el fin de determinar áreas de implementación específicas para poder implementar el proyecto con éxito./.

VNA