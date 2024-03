El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (en la derecha), y su homólogo australiano, Anthony Albanese, en Hanoi (Fuente: VNA)

Canberra (VNA)- Vietnam y Australia poseen potencial para ampliar la cooperación en distintos sectores, en el marco tanto bilateral como regional y multilateral, subrayó el profesor emérito Hal Hill de la Escuela de Políticas Públicas Crawford de la Universidad Nacional Australiana.El estudioso hizo esa valoración en un intercambio con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) acerca de los lazos binacionales, en ocasión de la próxima participación del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en la Cumbre especial conmemorativa de 50 años de relaciones ASEAN-Australia y su visita oficial al país oceánico a partir del 5 próximo.En la ocasión, Hal Hill se refirió a la gran comunidad de vietnamitas que se encuentran en Australia y el avance enérgico de los nexos bilaterales en los últimos tiempos,Australia considera a Vietnam como una "estrella" económica de la región asiática, notificó y añadió que tal factor es extremadamente importante.Tras resaltar los avances significativos de Vietnam , tales como la ubicación en la lista de las economías de más rápido crecimiento en Asia y de los países con ingresos medios, adelantó que el país indochino dará la bienvenida a más inversores de todo el mundo en el futuro.Expresó su optimismo sobre el futuro de la economía vietnamita y destacó que Vietnam posee una de las historias de éxito más impresionantes.Por otra parte, al abordar los pasos de avance de los lazos entre ambas naciones, el experto, quien es también ex miembro del Consejo Australia-ASEAN y exreportero para el Sudeste Asiático de "The Australia Financial Review", comentó que esas relaciones constituyen uno de los capítulos más destacados en la política exterior regional de Australia en los últimos años.Los dos países han encontrado más espacio para la cooperación, tanto en los campos de la seguridad como de la economía, con un ritmo de cooperación mucho más rápido de lo previsto.Vietnam se considera hoy un socio diplomático estable y confiable de Australia, y la comunidad de vietnamitas en el país oceánico ha contribuido en gran medida a impulsar los vínculos entre ambas partes.Asimismo, abogó por agilizar las relaciones en el marco de los vínculos Australia- ASEAN para mejorar los lazos en economía y seguridad.Recomendó intensificar, además, el intercambio pueblo a pueblo en los campos de la educación y asuntos laborales, a la par de establecer conexiones económicas bidireccionales, como los vínculos que Australia ha mantenido durante mucho tiempo con otros países de Asia del Norte./.