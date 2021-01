Una empresa dedicada a la industria de manufactura de Vietnam (Fuente:VNA)

Singapur (VNA) - En ocasión del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam , que se desarrolla del 25 de enero al 2 de febrero, el periódico The Straits Times de Singapur destacó que 2021 será un año de oportunidades para el país indochino.En una nota sobre el tema publicado este jueves, el rotativo enfatizó que la magna cita partidista del estado sudesteasiático pretende determinar la ruta de hoja para el desarrollo nacional en los próximos tiempos.En el discurso inaugural, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, resaltó los éxitos alcanzados por la nación indochina, sobre todo el crecimiento económico y el control efectivo de la pandemia del COVID-19, notificó.Por tal motivo, Vietnam asoma como “la estrella naciente” del Sudeste de Asia y tiene derecho a estar orgulloso de ello, enfatizó.El 2021 podría ser un momento propicio para un mayor avance de Hanoi luego de su control exitoso de la epidemia, mientras muchas economías regionales enfrentan todavía la enfermedad.The Straits Times expresó su confianza en que la nueva junta directiva y orientaciones para el desarrollo nacional del país ayuden a Vietnam a implementar con éxito sus objetivos y elevar el papel en la región y el mundo.Sin embargo, recomendó tener en cuenta los desafíos internos y las incertidumbres externas que podrían obstaculizar las ambiciones de Vietnam de convertirse en un país con ingreso promedio alto en 2025 y una economía industrializada en 2030.Al citar las palabras de Phu Trong, señaló que todavía hay deficiencias en Vietnam, incluido el hecho que la economía nacional no ha sido resistente, aunque el país ha impulsado la capitalización de bonos en empresas estatales, las cuales representan casi un tercio de la producción y presentan numerosas deudas incobrables, entre otros asuntos.Por otro lado, el diario financiero Financial Review de Australia también abordó los contenidos principales del XIII Congreso Nacional del PCV En su artículo, destacó la capacidad excelente de Vietnam en la prevención y control del COVID-19, por lo que el turismo doméstico se recuperará rápidamente y la vida cotidiana de la población se ha estabilizado.Las autoridades vietnamitas han prestado atención a la atracción de inversión extranjera directa, en el contexto que la nación indochina se ha convertido en un “engranaje esencial” en la cadena de suministro global.Bajos costos laborales y pocas barreras comerciales constituyen factores favorables para aumentar el flujo de inversiones en Vietnam.Recientemente, gigantes en el sector de la electrónica como Foxconn y Apple han inaugurado bases de producción en Hanoi.Mientras tanto, el Banco Mundial evaluó que Vietnam figura entre los países emergentes más dinámicos en Asia Oriental, concluyó./.