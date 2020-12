Bangkok (VNA)- La comunidad de vietnamitas residentes en Tailandia contribuye significativamente al impulso de las relaciones de asociación estratégica intensificada entre ambos países, valoraron las autoridades de algunas localidades en el noreste de la nación siamesa.



Los gobernadores de las provincias tailandesas de Chaiyaphum y Sakon Nakhon hicieron tal manifestación al recibir al embajador de Hanoi acreditado en Bangkok, Phan Chi Thanh, durante su visita a esos sitios.



En ese sentido, los funcionarios valoraron altamente a la comunidad de vietnamitas que viven en este país por su solidaridad, cumplimiento de la ley y contribución al lugar de residencia.



En medio de la pandemia de COVID-19, los vietnamitas no solo cumplieron con las regulaciones del gobierno local sobre la cuarentena y prevención epidémica, sino que también apoyaron activamente a los hospitales, organizaciones y familias tailandesas, destacaron.



En particular, expresaron la aspiración de fortalecer la cooperación con las localidades vietnamitas en el futuro, especialmente los lazos entre Chaiyaphum y la provincia de Nghe An, del país indochino.



Por su parte, Phan Chi Thanh extendió sus agradecimientos y exhortó a las autoridades de las provincias tailandesas a continuar creando condiciones favorables para la comunidad de vietnamitas en este país.



Con el mismo motivo, el diplomático visitó y se reunió con la Asociación de Tailandeses de Origen Vietnamita, y compartió brevemente sobre la situación económica y política del país en los últimos tiempos.



Destacó la donación de los connacionales residentes en Tailandia para apoyar a los pobladores afectados por las inundaciones en la región central de Vietnam.



Al subrayar que Tailandia constituye el noveno mayor inversor de Vietnam en el mundo y el segundo en el Sudeste Asiático, Chi Thanh mostró la esperanza que los coterráneos sigan contribuyendo activamente al desarrollo local, a la par de buscar oportunidades de cooperar e invertir en su Patria, así como actuar como un puente de conexión para contribuir a profundizar la asociación estratégica entre ambas naciones.



La delegación de la misión diplomática vietnamita visitó, además, la provincia de Nakhon Phanom, donde rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la zona conmemorativa en la aldea May./.

