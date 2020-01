El viceministro de Ciencia y Tecnología del país Pham Cong Tac interviene en el evento (Foto: hanoimoi.com.vn)

Hanoi (VNA)- El proyecto de impulso de la innovación mediante la investigación científico-tecnológica (FIRST) abre una nueva etapa para el desarrollo socioeconómico de Vietnam, afirmó el viceministro de Ciencia y Tecnología del país Pham Cong Tac.El subtitular expresó tal valoración la víspera en esta capital en una conferencia de balance sobre el FIRST, durante la cual, consideró también que las inversiones en los planes de investigación y desarrollo contribuirán al progreso sostenible del país en el futuro.El FIRST, que atrajo a más de 17 millones de dólares de inversión directa, cuenta hasta la fecha con la participación de más de 600 científicos extranjeros, y casi 80 empresarios, precisó el funcionario.Una decena de laboratorios beneficiados de ese programa recibieron certificados de la Organización Internacional de Normalización (ISO), y fueron calificados por la entidad vietnamita para la creación de estándares, VILAS, como capaces para suministrar los servicios científico-tecnológicos a nivel internacional.Por su parte, el director del Banco Mundial (BM) en Vietnam, Ousman Dione, calificó al FIRST de satisfactorio, un alto reconocimiento en la clasificación de esa institución financiera.El despliegue de los mecanismos piloto del FIRST contribuirá al perfeccionamiento del corredor político, e impulsar la ciencia-tecnológica y la innovación en el país indochino, agregó el bancario.Dione destacó además el compromiso del BM de mantener su respaldo al avance de los mencionados sectores en Vietnam.El FIRST, desplegado desde 2014, tiene como objetivo prestar asistencia a los proyectos científico-tecnológicos, e impulsar la innovación en la nación sudesteasiática, a través de la implementación de pruebas piloto de algunas políticas nuevas relacionadas con ese dominio./.