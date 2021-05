El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA) - El sector de la salud de la ciudad sureña de Can Tho debe centrarse en implementar soluciones drásticas y urgentes para prevenir y controlar eficazmente la pandemia de COVID-19, pidió hoy el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.



En una sesión de trabajo con representantes del sector de la salud de la ciudad, el jefe de Gobierno aplaudió a Can Tho por sus éxitos iniciales en la respuesta a los brotes de COVID-19.



Sin embargo, señaló que esta urbe no debe ser descuidada y bajar la guardia porque es el centro de la región del delta del Mekong y la puerta de entrada que conecta el aeropuerto internacional de Can Tho con otra localidad, y está cerca de Camboya, donde la pandemia evoluciona de manera complicada e impredecible.



Can Tho debe desempeñar un papel central en la región del delta del Mekong con casi 20 millones de personas, y promover la creatividad para prevenir y controlar la pandemia de manera efectiva, dijo.



Se debe prestar atención para prevenir el coronavirus en las zonas industriales, con el objetivo de detectar temprano, poner en cuarentena y realizar pruebas rápidamente, señaló, y enfatizó la necesidad de que se preparen equipos y suministros médicos para el tratamiento y las pruebas.



El sector también debe promover simultáneamente la labor de comunicación con el fin de elevar la conciencia pública sobre el peligro y la importancia de prevenir la pandemia.



Según Nguyen Phuoc Ton, subdirector del Departamento de Salud municipal, la ciudad ha activado todo el sistema de respuesta rápida para controlar estrictamente la situación.



Hasta el 22 de mayo, Can Tho registró 34 personas infectadas, que fueron casos importados y puestos en cuarentena a su llegada al país. De ellas, 28 recibieron el alta médica.

El sector salud de la ciudad ha completado la primera fase de vacunación para siete mil 759 personas y recibirá otras 13 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 para la segunda fase de inmunización./.