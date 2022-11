Can Tho, Vietnam (VNA)- El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam , Tran Thanh Man, al frente de una delegación, trabajó con funcionarios y empleados de la Incubadora de tecnología industrial Vietnam-Corea del Sur en la ciudad sureña de Can Tho.En el evento, efectuado la víspera, el subtitular vietnamita evaluó que se trata de una incubadora importante de la urbe de Can Tho, en particular, y del delta del Mekong, en general.La iniciativa también es la primera de su tipo, para ayudar a estudiantes en los campos de mecánica, procesamiento de productos marítimos, entre otros, añadió.Además, la urbe vietnamita debe prestar atención a invitar a las empresas surcoreanas a invertir en la incubadora, fortalecer la cooperación con las localidades relevantes para explotar y fomentar las fortalezas en agricultura, pesca, maquinaria y equipo para la producción agrícola, así como apoyar el desarrollo de productos OCOP (Cada comuna, un producto), asociado a la apertura de mercado.La obra fue implementada por los gobiernos de ambas partes en 2011 con un capital de inversión total de 21,13 millones de dólares, comenzó la construcción el 23 de noviembre de 2013 y se inauguró el 14 de noviembre de 2015.Hasta ahora, la incubadora ha estado apoyando a 11 compañías y más de tres mil estudiantes en investigar sobre los productos OCOP./.